[kuma] oso capturado en Akita

TOKIO.- En la ciudad de Akita, un oso fue capturado en un supermercado tras varios días de incertidumbre y acciones coordinadas entre las autoridades locales y la policía.

Incidente inicial

El 30 de noviembre por la mañana, en el supermercado Itoku Tsuchizaki Minato ubicado en Tsuchizaki Port West, un oso de aproximadamente un metro de longitud atacó a un empleado de 47 años que se encontraba preparando la apertura del establecimiento.

El ataque ocurrió en el área de ventas, y el empleado sufrió heridas en la cabeza y el rostro.

Seguimiento del oso

Después del ataque, el oso no fue visto en el área de ventas. Sin embargo, el 1 de diciembre por la tarde, un agente de policía detectó al animal en el área del backyard (almacén trasero) al noroeste de la tienda.

Ante esta situación, las autoridades decidieron sellar todas las puertas que conectaban la zona de ventas con el almacén. Además, las trampas de captura que inicialmente habían sido instaladas en la entrada principal del supermercado fueron trasladadas al área trasera.

Captura del oso

El 2 de diciembre, alrededor de las 4:00 a.m., la trampa de captura fue activada. Poco después, a las 5:00 a.m., el gobierno de la ciudad confirmó mediante cámaras que el oso estaba dentro de la jaula. Más tarde, a las 8:00 a.m., agentes de policía verificaron la captura visualmente dentro del establecimiento.

Próximos pasos

Las autoridades tienen previsto administrar un sedante al oso para facilitar su traslado de forma segura. Este procedimiento se llevará a cabo en coordinación con expertos en manejo de fauna para evitar más incidentes.

Impacto y contexto

La presencia de osos en áreas urbanas de Japón ha aumentado en los últimos años debido a la búsqueda de alimentos y la reducción de sus hábitats naturales.

Este incidente pone en evidencia la necesidad de reforzar las medidas preventivas en zonas habitadas cercanas a áreas forestales.

EL DATO

El supermercado permanece cerrado mientras se finalizan los trabajos de retirada del animal.

