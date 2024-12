[shōhin haisō] proyecto piloto en línea Keio Inokashira

TOKIO.- Seven-Eleven Japan Co., Ltd. y Keio Transport Co., Ltd. iniciaron un proyecto piloto de distribución de productos mediante el uso del sistema ferroviario en la capital nipona.

Este experimento se entrará en abastecer con productos a las tiendas Seven-Eleven situadas en algunas estaciones clave de esta línea.

Las pruebas comenzaron el 10 de diciembre y se centrará en tres tiendas ubicadas dentro de estaciones a lo largo de la línea Keio Inokashira en Tokio.

Detalles del Proyecto Piloto

Duración : Aproximadamente seis meses.

: Aproximadamente seis meses. Tiendas Participantes : Tres sucursales operadas por Keio Store en las estaciones de Takaito , Kugayama y Kichijoji .

: Tres sucursales operadas por Keio Store en las estaciones de , y . Proceso : Los productos, como sándwiches, ensaladas, platos preparados y fideos, serán llevados al área de carga de la estación Eifukucho . Un equipo de 2 a 3 empleados de Keio Transport cargará las mercancías en el último vagón del tren. Los productos serán descargados en las estaciones de destino y entregados a las tiendas correspondientes. Se realizarán dos rondas de distribución diarias , una por la mañana y otra por la tarde.

:

Contexto y motivaciones

Este proyecto surge como respuesta a los crecientes retos del sector logístico, particularmente en el marco del «Problema logístico 2024», que incluye:

Escasez de conductores de camiones.

Restricciones legales que limitan las horas laborales de los transportistas.

Incremento en los costos operativos y presiones ambientales.

Seven-Eleven busca una logística más eficiente y sostenible, mientras que Keio Transport aspira a expandir el uso del transporte ferroviario para la distribución. La combinación de estas metas ha dado lugar a esta colaboración innovadora.

Impacto Esperado

Reducción del Impacto Ambiental: Se estima una disminución del 15% en las emisiones de CO2 en comparación con el transporte por camión. Optimización Logística: Menor dependencia de camiones y conductores, en un contexto de creciente escasez de mano de obra en este sector. Escalabilidad: En una primera etapa, el modelo podría extenderse a las 30 tiendas de Seven-Eleven ubicadas en estaciones de Keio.

de Seven-Eleven ubicadas en estaciones de Keio. A largo plazo, el sistema se adaptaría a otras líneas ferroviarias y podría ser clave para expandirse a áreas donde Seven-Eleven aún no tiene presencia.

Contexto General y Comparativa

El uso del ferrocarril como medio de transporte para distribución no es exclusivo de Seven-Eleven. Su competidor FamilyMart implementó un sistema similar en abril, transportando agua embotellada desde Niigata hacia cuatro centros logísticos en Japón, ampliando posteriormente la cobertura a prefecturas como Tottori y Saga.

EL DATO

Esta iniciativa no solo propone soluciones prácticas a problemas logísticos, sino que también establece un ejemplo a seguir para otras empresas en Japón y el mundo, destacando el potencial del transporte ferroviario en un contexto de sostenibilidad.

