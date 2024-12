[satsujin misui] arrojó televisores desde un edificio

ŌSAKA.- La policía prefectural arrestó a Hirooka Takahiro de 77 años, bajo sospecha de intento de asesinato.

Medios locales reportan que lanzó televisores y otros objetos desde la ventana de su apartamento ubicado en el octavo piso de un edificio en el distrito Nishinari.

Detalles del incidente

En horas de la mañana del último viernes, Hirooka arrojó dos televisores y dos purificadores de aire desde su ventana, aparentemente con la intención de herir o matar a las personas que transitaban por la calle.

Según declaraciones de la policía, el sospechoso admitió su culpabilidad y justificó su acción diciendo: “Estoy frustrado. No hay alegría en la vida. No me importaba si golpeaban a transeúntes y los mataban”.

Afortunadamente, el área tenía pocos peatones en ese momento y no se reportaron heridos.

Sin embargo, el acto generó pánico entre los residentes, quienes alertaron a las autoridades.

Un testigo llamó al número de emergencia 110 y reportó: “Un hombre está lanzando un televisor desde arriba”.

Ubicación del incidente

El edificio de apartamentos donde vive Hirooka está ubicado a unos 10 metros de la salida oeste de la estación JR Shin-Imamiya.

Este distrito es conocido por su alta densidad de población y sus problemas sociales, lo que añade un contexto preocupante al caso.

Reacciones y contexto

El caso pone de relieve la necesidad de abordar problemas de salud mental y aislamiento social, especialmente entre personas mayores en Japón, un país que enfrenta una población envejecida y creciente soledad entre adultos mayores.

Incidentes como este, aunque raros, reflejan la frustración acumulada de algunas personas y su potencial para causar daño a otros.

EL DATO

La investigación continúa, y la policía examina los motivos detrás del comportamiento de Hirooka, así como posibles antecedentes de violencia o enfermedades mentales.



