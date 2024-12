[kinenbi] Meiji Burugaria Yōguruto No Hi 

TOKIO.- El 17 de diciembre se celebra el Meiji Burugaria Yōguruto No Hi [明治ブルガリアヨーグルトの日] (Día del Yogur Búlgaro Meiji) una fecha conmemorativa establecida por la empresa Meiji Co., Ltd., con sede en Kyōbashi.

Esta compañía, conocida por sus productos lácteos, yogures y dulces, creó esta celebración para destacar el impacto y legado de su producto estrella: el Meiji Bulgaria Yogurt, lanzado el 17 de diciembre de 1973.

Origen del Meiji Bulgaria Yogurt

El concepto nació tras la Exposición Mundial de Osaka de 1970 donde el pabellón de Bulgaria exhibía yogur auténtico.

Los ejecutivos de Meiji, impresionados por el sabor y los beneficios del producto, decidieron replicar esa experiencia en Japón.

Durante los años siguientes, se llevaron a cabo extensas investigaciones en Europa, recolectando muestras y perfeccionando técnicas para garantizar que el yogur respetara la autenticidad del sabor búlgaro.

Después de arduas negociaciones con el gobierno de Bulgaria, Meiji obtuvo el derecho exclusivo de usar el nombre del país en su producto, algo inédito en la época.

Finalmente, en 1973, el Meiji Bulgaria Yogurt LB81** se presentó como el primer yogur natural en Japón.

Significado del Día

El Día del Yogur Búlgaro Meiji tiene como objetivo transmitir la tradición, calidad y beneficios para la salud de este yogur, reconocido por ser uno de los más auténticos y saludables del mercado japonés.

En 2012, al cumplirse 40 años de su lanzamiento, se publicó un libro de recetas titulado Meiji Bulgaria Yogurt Recipe BOOK, que celebra su versatilidad culinaria.

Productos destacados

El Meiji Bulgaria Yogurt LB81 Plain se produce exclusivamente con bacterias lácticas LB81 y leche de alta calidad. Este producto está certificado como un alimento funcional por su capacidad para promover una digestión saludable.

Además de su versión clásica, la línea de productos incluye variedades como:

– LB81 sin grasa (Plain)

– Yogur con calcio y hierro

– Yogur con aloe vera

– Sabores de arándanos y frutos rojos

– Yogures bebibles, entre otros.

Contexto adicional: Día del Yogur

El 15 de mayo también es significativo para los amantes del yogur, ya que se celebra el Día del Yogur en honor a Ilia Mechnikov, un microbiólogo ruso que descubrió los beneficios del yogur para la salud y popularizó su consumo a nivel mundial.

Impacto cultural y sanitario

El Meiji Bulgaria Yogurt se ha convertido en un símbolo de la alimentación saludable en Japón, combinando tradición europea con innovación japonesa.

Desde su creación, ha sido apreciado por millones de consumidores, destacándose no solo por su sabor, sino también por sus beneficios probados para la salud.

©NoticiasNippon