TOKIO.- Hoy jueves 19 de diciembre se celebra el Matsu Iku no hi [まつ育の日] en el archipiélago nipón.

Es el resultado de una iniciativa de la empresa japonesa Angfa Co., Ltd., líder en productos de cuidado antienvejecimiento y creadora del popular serum para pestañas bajo su marca Scalp D.

La elección de la fecha se basa en un juego de palabras: el sonido “12” puede leerse como matsu (pestañas) y “19” como iku (crecimiento), formando así “matsuiku” (cuidado de las pestañas).

Objetivo de la celebración

El propósito principal de esta fecha es:

1.Reconocer el esfuerzo diario de las pestañas: A lo largo del año, las pestañas enfrentan desgaste debido al maquillaje, el uso de productos de limpieza y el entorno. Este día busca crear conciencia sobre la importancia de cuidarlas.

2.Promover el cuidado regular: Incentivar el uso de tratamientos especializados que mejoren la salud y apariencia de las pestañas, contribuyendo a su fortalecimiento y belleza.

La iniciativa fue reconocida oficialmente por la Asociación de Días Conmemorativos de Japón, lo que subraya su importancia dentro de las campañas de cuidado personal.

Sobre Angfa Co., Ltd.

La empresa tiene su sede en Marunouchi, Chiyoda (Tokio) y se dedica a la investigación, desarrollo y venta de productos originales de cuidado antienvejecimiento. Entre sus líneas destacan:

•Cosméticos (como su serum para pestañas),

•Suplementos alimenticios,

•Productos de salud,

•Artículos supervisados por médicos para venta en clínicas.

Angfa es especialmente conocida por su marca Scalp D, creada con la colaboración de equipos médicos y expertos.

Serum de pestañas Scalp D

El producto estrella de Angfa es su serum para pestañas, líder de ventas durante seis años consecutivos (hasta 2019). Este contiene el compuesto WIDELASH, que ayuda a fortalecer y mantener las pestañas existentes, dándoles firmeza y volumen. Además, la compañía ha lanzado versiones premium con el doble de ingredientes activos para maximizar sus beneficios.

Reflexión final

El “Día del Cuidado de las Pestañas” no solo destaca la importancia de la salud estética, sino que también enfatiza el autocuidado como parte de la rutina diaria. Angfa Co., Ltd., con su enfoque en el desarrollo de productos innovadores, busca empoderar a las mujeres a través de soluciones que mejoren su bienestar y confianza.

©NoticiasNippon