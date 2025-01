[kinenbi] Seijin no hi

TOKIO.- Hoy lunes 13 de enero se celebra el Seijin no Hi – 成人の日, un feriado nacional, establecido en 1948 a través de la Ley de Feriados Nacionales (Shukujitsuhō).





Propósito

Su objetivo principal es celebrar y motivar a los jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad, reconociendo su transición a la adultez y alentándolos a vivir con responsabilidad y determinación.

Evolución de la fecha

Inicialmente, el Día de la Mayoría de Edad se celebraba el 15 de enero porque coincidía con el Koshōgatsu – 小正月, pequeño Año Nuevo, una fecha tradicional en la que se realizaban ceremonias para marcar la entrada a la adultez, conocidas como Genpuku no Gi (元服の儀) desde la era Nara.

Sin embargo, desde el año 2000, con la implementación del sistema de Happy Monday, se trasladó al segundo lunes de enero para crear fines de semana largos.

Esto significa que puede celebrarse entre el 8 y el 14 de enero, dependiendo del año.

Seijinshiki

En esta fecha, los municipios organizan ceremonias llamadas Seijinshiki (成人式), donde los nuevos adultos son formalmente reconocidos y felicitados.

Estas ceremonias suelen llevarse a cabo en grandes salones y participan jóvenes que cumplieron la mayoría de edad en el periodo entre el 2 de abril del año anterior y el 1 de abril del año en curso.

En algunas regiones, debido a factores climáticos como fuertes nevadas o para facilitar la asistencia, las ceremonias se realizan durante las vacaciones de verano u otras fechas importantes.

Cambios recientes en la edad de la mayoría de edad

En abril de 2022, la edad legal de la mayoría de edad en Japón se redujo de 20 a 18 años. A pesar de este cambio, la mayoría de los municipios sigue considerando a los jóvenes de 20 años como el grupo principal para las ceremonias de Seijinshiki.

Las razones son prácticas:

•Los jóvenes de 18 años suelen estar ocupados con la escuela secundaria, ya sea por exámenes, actividades extracurriculares o preparativos para la universidad o empleo.

•Por este motivo, muchas ceremonias se han renombrado como Hatachi no tsudoi – (二十歳の集い) o Hatachi o iwau kai (二十歳を祝う会), que significan la “Reunión de los veinte años” y “Celebración de los veinte años”, respectivamente.

Importancia cultural

El Seijin no Hi – 成人の日 no solo marca un paso significativo en la vida de los jóvenes, sino que también es un evento que refuerza valores de responsabilidad y compromiso dentro de la sociedad japonesa.

Rituales

Las ceremonias son emotivas, con jóvenes vistiendo trajes tradicionales como kimonos o atuendos formales, destacando la importancia de esta transición en sus vidas.

Las mujeres lucirán orgullosas un hermoso kimono de manga larga llamado «Furisode» (振袖) mientras que algunos hombres vestirán «Hakama» (袴, falda formal masculina), porque hoy en día la mayoría tienden a usar un traje occidental.

Luego asistirán a santuarios sintoístas y templos budistas en el archipiélago nipón para pedir éxitos en la nueva etapa de sus vidas.

Por la noche, se congregarán en restaurantes y bares donde podrán beber alcohol o consumir tabaco con libertad.

Cifras

Según una estimación del Ministerio del Interior y Comunicaciones, el número de nuevos adultos (18 años) nacidos en 2006 es de 1.09 millones (560,000 hombres y 530,000 mujeres).

Esto representa un incremento de 30,000 personas en comparación con el año anterior.

Sin embargo, dicha cifra equivale apenas al 0.88% de la población total de Japón, que se estima en 123.59 millones de personas, siendo la segunda cifra más baja de la historia tras el récord mínimo del año anterior.

Tendencias históricas

Desde que se iniciaron las estimaciones de población en 1968, el número máximo de nuevos adultos se alcanzó en 1970, cuando los nacidos durante el primer baby boom (1947-1949) cumplieron la mayoría de edad (entonces 20 años), con 2.46 millones de personas.

Posteriormente, en 1994, cuando los nacidos en el segundo baby boom (1971-1974) alcanzaron la mayoría de edad, la cifra fue de 2.07 millones, pero desde entonces la tendencia ha sido de disminución continua.

EL DATO

Los nuevos adultos ya pueden contraer matrimonio sin el consentimiento de sus padres y son responsables de sus actos en caso de cometer crímenes.

