[nihonbunka] Koshōgatsu

TOKIO.- El Koshōgatsu (小正月), que significa «Pequeño Año Nuevo», es una celebración japonesa tradicional que tiene lugar el 15 de enero en el archipiélago nipón.

Se considera un complemento al Ōshōgatsu (大正月), que abarca las festividades principales de Año Nuevo del 1 al 7 de enero.

En algunos casos, Koshōgatsu (小正月) puede extenderse desde el 14 hasta el 16 de enero.

Está profundamente relacionado con las antiguas prácticas agrícolas y la veneración de deidades de la cosecha. Se realiza para pedir abundancia y prosperidad en el año entrante.

Simbolismo y variantes regionales

Matsu no Uchi (松の内) : Se refiere al periodo en el que se mantienen decoraciones como los Kadomatsu (門松) . Aunque varía según la región, generalmente se prolonga hasta Ōshōgatsu (大正月) .

: Se refiere al periodo en el que se mantienen decoraciones como los . Aunque varía según la región, generalmente se prolonga hasta . Onna Shōgatsu (女正月) : En algunas regiones, Koshōgatsu (小正月) es llamado así como una forma de agradecer y honrar a las mujeres, especialmente a las amas de casa, por su trabajo durante el periodo de Año Nuevo.

: En algunas regiones, es llamado así como una forma de agradecer y honrar a las mujeres, especialmente a las amas de casa, por su trabajo durante el periodo de Año Nuevo. Otros nombres: Algunas regiones denominan esta festividad como Kodoshi (小年), Niban Shōgatsu (二番正月), Hana Shōgatsu (花正月), entre otros.

Costumbres

Dondoyaki (どんど焼き)

Este ritual consiste en quemar decoraciones de Año Nuevo, como shimenawa y kadomatsu, en grandes hogueras. Se cree que el humo que asciende lleva consigo las oraciones de las personas y purifica sus almas, asegurando un buen inicio de año.

Azuki-gayu (小豆粥)

Una de las costumbres más populares del Koshōgatsu es la preparación y consumo de azuki-gayu, una papilla de arroz con frijoles rojos. Este plato tiene un simbolismo protector, ya que los frijoles rojos se consideran efectivos para alejar los malos espíritus y traer buena suerte.

Rituales para la Luna Llena

En algunas regiones, el Koshōgatsu coincide con la primera luna llena del año, lo que refuerza su conexión con los ciclos de la naturaleza y la agricultura. Estos rituales incluyen ofrendas y celebraciones nocturnas bajo la luz de la luna, subrayando la importancia de la armonía entre el ser humano y la naturaleza.

Juegos y Celebraciones Locales

En comunidades rurales, se organizan actividades tradicionales como lanzar mochilas o bailar alrededor de hogueras. Estas celebraciones no solo agradecen a la tierra, sino que también fortalecen los lazos sociales y comunitarios.

– Namahage (なまはげ): Tradición de Akita, donde hombres disfrazados visitan casas para ahuyentar el mal y asegurar la buena conducta.

– Kamakura (かまくら): Construcción de pequeñas cabañas de nieve en regiones con fuertes nevadas, como Akita o Niigata, utilizadas como altares o espacios para celebrar.

Decoraciones tradicionales

Mochibana (餅花) : Árboles o ramas decoradas con bolas de masa de arroz, que simbolizan la fertilidad y una cosecha abundante.

: Árboles o ramas decoradas con bolas de masa de arroz, que simbolizan la fertilidad y una cosecha abundante. Mayudama (繭玉): Decoraciones similares que evocan capullos de seda, conectando la festividad con la industria del tejido y la prosperidad.

Diferencias

Ōshōgatsu: Se centra en el inicio del calendario gregoriano y está asociado con rituales modernos y reuniones familiares.

Se centra en el inicio del calendario gregoriano y está asociado con rituales modernos y reuniones familiares. Koshōgatsu: Tiene un carácter agrícola, está vinculado a la luna y las cosechas, y es más espiritual y tradicional.

Relación con el Día de los Adultos

Históricamente, Koshōgatsu (小正月) coincidía con el ritual de Genpuku no Gi (元服の儀), en el que los jóvenes alcanzaban la mayoría de edad. Esto influyó en la designación del 15 de enero como Seijin no Hi (成人の日) o Día de los Adultos.

Sin embargo, desde el año 2000, esta festividad se celebra el segundo lunes de enero.

Significado cultural y contemporáneo

Koshōgatsu (小正月) no solo es una oportunidad para agradecer el inicio del año, sino también un momento para reflexionar sobre la salud, la prosperidad y el bienestar de la comunidad.

Aunque algunas de sus tradiciones han perdido popularidad, sigue siendo una fecha importante en el calendario cultural japonés.

