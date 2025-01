[kinenbi] Bōsai to borantia no hi

TOKIO.- El 17 de enero se conmemora en Japón el Día de la Prevención de Desastres y el Voluntariado (Bōsai to Borantia no Hi), una fecha instituida en recuerdo del Gran Terremoto de Hanshin-Awaji ocurrido en 1995, conocido como el Terremoto del Sur de Hyōgo.

Este día busca promover la conciencia sobre la importancia de la prevención ante desastres y destacar el rol del voluntariado en situaciones de emergencia.

Contexto histórico: el terremoto de Hanshin-Awaji

•Fecha y hora del evento: 17 de enero de 1995, a las 5:46 a.m.

•Epicentro: Norte de la isla de Awaji, en el Estrecho de Akashi.

•Profundidad: 16 km.

•Magnitud: 7.3 en la escala de Richter.

•Intensidad máxima: Shindo 7, siendo el primer terremoto urbano directo con esta intensidad registrado en Japón en la posguerra.

Consecuencias humanas y materiales:

•Fallecidos: 6,434 personas.

•Desaparecidos: 3 personas.

•Heridos: 43,792 personas.

•Daños estructurales: Alrededor de 250,000 viviendas fueron destruidas total o parcialmente.

•Las áreas más afectadas incluyeron Hyōgo, Osaka y Kyoto, en la región de Kansai.

Origen del Día de la Prevención de Desastres y el Voluntariado

•Creación oficial: En diciembre de 1995, el gabinete del gobierno japonés aprobó la instauración de esta fecha, comenzando su celebración en 1996.

•Objetivos principales:

-Concienciar sobre la importancia de las medidas preventivas ante desastres naturales.

-Fomentar el voluntariado y la colaboración ciudadana durante emergencias.

Impacto social y el auge del voluntariado

El terremoto marcó un punto de inflexión en la percepción del voluntariado en Japón:

•1995 fue declarado el “Año del Voluntariado” en el país debido a la participación masiva, especialmente de jóvenes estudiantes, en labores de rescate, ayuda y reconstrucción.

•El evento subrayó la necesidad de una respuesta ciudadana organizada para complementar los esfuerzos gubernamentales.

Eventos y actividades conmemorativas

1.Actos conmemorativos:

•Cada 17 de enero, a las 5:46 a.m., se realizan ceremonias en las zonas afectadas en honor a las víctimas.

2.Semana de la Prevención de Desastres y el Voluntariado:

•Del 15 al 21 de enero, se organizan conferencias, talleres, exposiciones y simulacros para fomentar la preparación ante emergencias.

3.“Día de la Seguridad en Hyōgo”:

•En 2006, la prefectura de Hyōgo estableció el 17 de enero como el Día de la Seguridad para enfatizar la importancia de la prevención y la memoria colectiva.

4.Relación con otras fechas:

•El 5 de diciembre, se celebra el Día Internacional de los Voluntarios, establecido por las Naciones Unidas, resaltando la conexión entre Japón y el movimiento global de voluntariado.

Legado

El Día de la Prevención de Desastres y el Voluntariado no solo honra la memoria de las víctimas del terremoto, sino que también resalta la capacidad de resiliencia y solidaridad del pueblo japonés.

Esta conmemoración continúa siendo una plataforma educativa clave para preparar a la sociedad ante futuros desastres, promoviendo un espíritu de colaboración activa y conciencia preventiva.

