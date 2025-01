[akademī-shō kōho] tres nominaciones japonesas

LOS ANGELES.- Se anunciaron las nominaciones para la 97ª edición de los Premios Óscar, considerados como el mayor reconocimiento en la industria cinematográfica de Estados Unidos.

Entre las categorías, destacaron tres producciones japonesas. Este logro refleja una importante presencia japonesa en el evento, que celebrará su ceremonia de premiación el próximo 2 de marzo en Los Ángeles.

La nominación de tres producciones japonesas en diferentes categorías resalta el creciente reconocimiento internacional del cine y la animación japonesa.

Estas obras no solo presentan narrativas innovadoras, sino que también exploran temas universales como la justicia, la comunidad y la autoexpresión.

Retraso por incendios forestales

La revelación de las nominaciones, originalmente programada para principios de mes, sufrió dos retrasos debido a los incendios forestales que afectan la región cercana a Los Ángeles, destacando la prioridad de las autoridades en controlar esta emergencia ambiental. Finalmente, el anuncio se realizó el 23 de enero.

Producciones japonesas nominadas

1. «Black Box Diaries» (Mejor Documental Largo)

Esta obra, dirigida por Ito Shiori, aborda su propia experiencia como víctima de agresión sexual y los desafíos legales que enfrentó al denunciar el caso. A través del documental, Ito cuestiona profundamente el sistema judicial japonés, exponiendo las barreras legales y sociales que enfrentan las víctimas de violencia sexual en Japón.

El caso de Ito se hizo conocido internacionalmente cuando denunció públicamente al exreportero Yamaguchi Noriyuki. En el juicio civil, se determinó que la relación no fue consensuada, pero el acusado no enfrentó cargos penales debido a la decisión de la fiscalía de no procesarlo.

El documental incluye entrevistas y material de archivo, como imágenes de cámaras de seguridad del hotel donde ocurrió el incidente, lo que ha generado polémicas legales. La defensa de Ito afirmó que las imágenes fueron procesadas con CGI para proteger la privacidad, mientras que sus críticos sostienen que el uso de ese material viola acuerdos previos.

2. «Instruments of a Beating Heart» (Mejor Documental Corto)

Dirigida por Yamazaki Emma, esta producción se desarrolla en el entorno de una escuela primaria japonesa, mostrando la vida diaria de los estudiantes y su entusiasmo por las actividades escolares.

La directora, quien estudió en una escuela pública japonesa antes de trasladarse a una escuela internacional y luego a una universidad en Estados Unidos, explicó que su inspiración surgió del fuerte sentido de comunidad y cooperación que vivió en Japón.

Yamazaki buscó destacar cómo estos valores son fundamentales en el desarrollo de los niños.

3. «Amedama» (Mejor Cortometraje Animado)

Este corto animado, dirigido por Nishio Daisuke, está basado en una obra de la escritora surcoreana Baek Heena.

La historia sigue a un niño solitario que encuentra una misteriosa golosina que le permite escuchar los pensamientos y sentimientos de quienes lo rodean.

Este descubrimiento lo lleva a conectar con otros y a superar sus propias barreras emocionales.

Conocido por dirigir populares animes como Dragon Ball Z y GeGeGe no Kitaro, Nishio presenta en Amedama una propuesta visual única con técnicas de animación CGI, logrando capturar la delicadeza y calidez de la obra original.

La atención está puesta en la ceremonia del 2 de marzo, donde estas producciones podrían marcar un hito en la historia del cine japonés en los Premios de la Academia.

