[kinenbi] Aisai no Hi

TOKIO.- El 31 de enero se celebra en Japón el Aisai no Hi – 「愛妻の日」 («Día de la Esposa Amada») y el Aisai Kansha no Hi – 「愛妻感謝の日」 («Día de Agradecimiento a la Esposa»), dos conmemoraciones que tienen como propósito expresar gratitud y amor hacia la pareja.

Origen y Significado

Aisai no Hi 「愛妻の日」) fue establecido por la Nihon Aisaika Kyōkai – 「日本愛妻家協会」 (Asociación Japonesa de Esposos Amorosos ) , una organización que promueve el fortalecimiento de los lazos matrimoniales a través del respeto y el afecto mutuo.

fue establecido por la , una organización que promueve el fortalecimiento de los lazos matrimoniales a través del respeto y el afecto mutuo. Aisai Kansha no Hi 「愛妻感謝の日」 fue creado por el grupo Aisai Kansha Hirome Tai 「愛妻感謝ひろめ隊」 , liderado por Urakami Hiroo , un activista de la ciudad de Sagamihara, prefectura de Kanagawa , con la misión de difundir el mensaje de gratitud hacia las esposas en todo Japón.

fue creado por el grupo , liderado por , un activista de la ciudad de , con la misión de difundir el mensaje de gratitud hacia las esposas en todo Japón. La elección de la fecha se basa en un juego de palabras en japonés: Ai 「愛」, que significa «amor», se asocia con el número 1 (representado como la letra «I», que en inglés se pronuncia «ai»). Tsuma 「妻」 , que significa «esposa», se relaciona con el número 31 . Así, Aisai 「 愛妻」 se convierte en 1-31 (31 de enero) .



Propósito de la Celebración

La cultura japonesa, tradicionalmente reservada en la expresión de sentimientos, ha hecho que para muchas personas sea difícil manifestar gratitud y amor en la vida cotidiana.

Aisai no Hi – 「愛妻の日」 y el Aisai Kansha no Hi – 「愛妻感謝の日」, buscan cambiar esto al fomentar que los esposos se tomen un momento para reconocer y agradecer el esfuerzo de sus parejas, fortaleciendo así las relaciones conyugales y promoviendo una sociedad más armoniosa.

Iniciativas y Actividades

Uno de los eventos más destacados es la campaña organizada por la Asociación Japonesa de Esposos Amorosos, llamada:

Otoko no Kitaku Hana Sakusen「男の帰宅 花作戦」 – «La Misión de Regreso a Casa con Flores» Se alienta a los esposos a regresar a casa con un ramo de flores para sus esposas , como un gesto de gratitud y amor. La idea es que un simple acto de cariño puede tener un impacto positivo en la relación de pareja y, por extensión, en la sociedad en general.



Impacto Cultural y Reflexión

En un país donde el trabajo muchas veces domina la vida cotidiana y las demostraciones de afecto son más sutiles, esta conmemoración invita a reflexionar sobre la importancia del agradecimiento en el matrimonio.

Se cree que si más personas adoptaran este hábito, el mundo sería un lugar más cálido, amoroso y pacífico.

Conclusión

Aisai no Hi – 「愛妻の日」 y el Aisai Kansha no Hi – 「愛妻感謝の日」 no solo celebran el amor conyugal, sino que también buscan cambiar la cultura de la expresión de gratitud en Japón.

EL DATO

A través de pequeños gestos como regalar flores o simplemente decir «gracias», estos días recuerdan la importancia de valorar a la persona que siempre está a nuestro lado.

©NoticiasNippon