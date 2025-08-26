[nettofurikkusu] revoluciona la transmisión deportiva en Japón

📺 Netflix emitirá en exclusiva el WBC 2026

📍Tōkyō | 26 de agosto de 2025

Netflix ha dado un golpe sobre la mesa en el mercado audiovisual japonés: transmitirá en exclusiva el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026, marcando la primera vez que la plataforma ofrece un evento deportivo en vivo en Japón.

Este movimiento no solo significa un cambio en la forma de consumir deporte en el país, sino que refleja una tendencia global en la que el streaming le disputa protagonismo a la televisión tradicional.

El torneo se celebrará del 5 al 17 de marzo de 2026, con sedes en Tokio, San Juan (Puerto Rico), Houston y Miami (esta última también será la anfitriona de la gran final). Participarán 20 selecciones nacionales, divididas en cuatro grupos, en busca de la gloria del béisbol mundial.

🇯🇵 Japón, campeón defensor y potencia beisbolera

Para Japón, el WBC no es un simple torneo: es un asunto de orgullo nacional.

2006 y 2009: Fue el primer campeón y primer bicampeón de la historia.

2023: Tras 14 años de espera, volvió a levantar el trofeo en Miami, en una final de película cuando Shohei Ohtani (大谷翔平) ponchó a Mike Trout para sellar la victoria 3-2 ante Estados Unidos.

Ese momento quedó grabado en la memoria colectiva japonesa y ahora, con la edición 2026, la selección Samurai Japan buscará revalidar su título y alcanzar un nuevo bicampeonato histórico.

El interés del público es inmenso: cada triunfo previo movilizó a millones de televidentes, convirtiendo los partidos en auténticos eventos nacionales.

📺 Del televisor al streaming: un cambio de era

Tradicionalmente, el WBC en Japón se transmitía por cadenas de televisión abierta como TV Asahi o TBS, garantizando acceso gratuito para toda la población. Ahora, con Netflix, la dinámica cambia:

Acceso restringido: solo quienes tengan suscripción podrán ver los 47 partidos. Las familias que acostumbraban reunirse frente al televisor deberán adaptarse al formato digital. Flexibilidad de consumo: transmisión en vivo, repeticiones y contenido bajo demanda en smartphones, tablets o smart TVs. Nuevos contenidos posibles: Netflix podría complementar la cobertura con documentales, entrevistas exclusivas o miniseries sobre los jugadores, reforzando su conexión con el público joven.

Este paso abre un debate: ¿un torneo de interés nacional debería estar disponible gratuitamente, o es válido que solo se pueda acceder pagando suscripción?

🌍 Impacto global y social en Japón

El movimiento de Netflix tiene múltiples lecturas:

Transformación del negocio deportivo

Japón se convierte en un laboratorio para medir la aceptación del streaming deportivo en un país con fuerte tradición televisiva. Debate social sobre la accesibilidad

La experiencia comunitaria de ver el béisbol en televisión abierta podría diluirse, generando división generacional: adultos mayores acostumbrados al televisor vs. jóvenes nativos digitales. Revitalización del béisbol entre jóvenes

Al migrar a una plataforma digital, se busca captar al público juvenil, que ya consume entretenimiento desde sus dispositivos móviles. El béisbol, deporte tradicionalmente ligado a generaciones mayores, podría renovarse y ganar atractivo en nuevas audiencias.

⚡ Próximos pasos de Netflix en el deporte

El acuerdo podría ser solo el inicio:

Se espera que Netflix también compita por los derechos del Home Run Derby de la MLB en EE. UU., con un contrato de tres años desde 2026.

Si el experimento del WBC en Japón resulta exitoso, no se descarta que la plataforma apueste por otros deportes internacionales como fútbol, baloncesto o incluso eventos olímpicos.

©NoticiasNippon