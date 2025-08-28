Noticias Nippon

Chinos

[gaikokujin] China detenida por fraude

PorNoticiasNippon

Ago 28, 2025 #CHINA, #extranjeros, #fraude, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #sagi-zai, #shinkansen, #tren bala, #チケット, #中国籍, #新幹線, #詐欺罪

🚨 Arrestan a mujer por hackear cuentas de reserva de Shinkansen y emitir boletos fraudulentos

 

📍 Tōkyō, 27 de agosto de 2025

La policía de Aichi arrestó a Li Jiayun (李佳君), mujer china de 37 años, residente en el distrito Naka de Nagoya y actualmente desempleada, bajo sospecha de hurto y acceso no autorizado a sistemas informáticos.

Según la investigación, en junio de este año, la sospechosa habría usado QR codes vinculados a cuentas de reserva de terceros para emitir en las máquinas expendedoras de JR Nagoya 12 boletos de Shinkansen, con un valor total de 127,000 yenes (unos 770 euros / 860 dólares).

Se cree que la mujer accedió ilegalmente a las cuentas de otros usuarios —utilizando ID y contraseñas robadas o filtradas— y que en total habría emitido boletos por aproximadamente 400,000 yenes (unos 2,400 euros / 2,700 dólares).

La policía sospecha que estos boletos fueron revendidos a turistas extranjeros, probablemente en redes sociales o intermediarios informales.

 

 

⚖️ Marco legal y posibles sanciones

  1. Delitos aplicables
    • 窃盗罪 (settō-zai / hurto) → Artículo 235 del Código Penal japonés.
      Pena: hasta 10 años de prisión o multa de hasta 500,000 yenes.
    • 不正アクセス禁止法違反 (Fusei akusesu kinshi-ho ihan / violación de la Ley de Prohibición de Acceso No Autorizado).
      Pena: hasta 3 años de prisión o multa de hasta 1 millón de yenes.
    • 詐欺罪 (sagi-zai / fraude) → si se demuestra intención de lucro mediante reventa.
      Pena: hasta 10 años de prisión.
  2. Agravantes
    • El uso de infraestructura crítica de transporte (Shinkansen).
    • La posible participación de redes internacionales de reventa a turistas.
    • El carácter repetitivo: no fue un caso aislado, sino una serie de operaciones fraudulentas.

 

🌐 Contexto más amplio

  • Seguridad digital en el transporte japonés
    Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de reserva online del JR si los usuarios no protegen sus credenciales. La creciente digitalización de boletos (QR codes, apps, e-tickets) facilita la comodidad, pero también abre espacio a delitos de “ticket scalping” digital.
  • Turismo y mercado negro
    Con la llegada masiva de turistas tras la reapertura post-COVID, Japón enfrenta una demanda muy alta de boletos de Shinkansen, en especial en trayectos populares como Tokio-Kioto-Osaka. Grupos criminales aprovechan esto para revender boletos a precios más altos, dirigidos a visitantes que desconocen los canales oficiales.
  • Impacto social
    Para los usuarios japoneses, este caso genera preocupación sobre la seguridad de sus cuentas en sistemas de JR. Para los extranjeros residentes o turistas, es una advertencia: comprar boletos fuera de los canales oficiales puede implicar fraudes o incluso problemas legales.

 

©️Noticias Nippon

Por NoticiasNippon

