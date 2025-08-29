[kinenbi] Kēburukā no hi

De Nara al turismo global: el primer cable car japonés sigue activo desde 1918

📍Tōkyō | 29 de agosto de 2025

El 29 de agosto se celebra el “Kēburukā no hi – ケーブルカーの日» (Día del ferrocarril de cable) en el archipiélago nipón.

La fecha recuerda que en 1918 (era Taishō 7) se inauguró el primer ferrocarril de cable de Japón, en el monte Ikoma (奈良県・生駒山), operado por la empresa Ikoma Kōsaku Tetsudō, filial de la actual Kintetsu.

El tramo inicial conectaba la estación Toriimae con el templo Hōzan-ji, y aún hoy sigue funcionando bajo el nombre de Kintetsu Ikoma Cable.

🏔️ ¿Qué es un cable car?

Es un ferrocarril especial que sube y baja pendientes muy pronunciadas.

El tren no tiene motor propio: está unido por un cable de acero (鋼索, kōsaku) que lo arrastra mediante un sistema de poleas y motores instalados en la estación.

Por eso en japonés también se le llama “Kōsaku Tetsudō” (鋼索鉄道, ferrocarril de cable).

🔹 A diferencia de otros países, en Japón el término “cable car” se aplica solo a estos ferrocarriles. Las góndolas o teleféricos de montaña (ロープウェイ, ropeway) se consideran aparte.

🚉 Usos y expansión

Aunque al principio se usaban sobre todo en zonas montañosas para llegar a templos o miradores, hoy en día también tienen aplicaciones en ciudades y aeropuertos, porque:

No necesitan motores en cada vehículo.

Son eficientes en energía y seguros en pendientes muy inclinadas.

🇯🇵 Cable cars emblemáticos en Japón

Además del pionero de Ikoma, existen otros muy populares:

Monte Takao (Tokio) → acceso al famoso lugar de senderismo.

Monte Hiei (Kioto–Shiga) → que conecta con el histórico templo Enryaku-ji.

Monte Rokko (Kobe, Hyōgo) → con vistas a la bahía de Osaka.

En algunos casos, dentro de parques de atracciones o incluso en hoteles, los cable cars se clasifican como atracciones recreativas o ascensores internos, no como ferrocarriles.

🌟 Significado cultural

El “Kēburukā no hi” celebra más de un siglo de innovación en transporte turístico y urbano en Japón. No solo es un medio práctico, también forma parte de la memoria colectiva de las excursiones familiares, las visitas a templos en montaña y el turismo local.

📌 Dato curioso: El Ikoma Cable está reconocido como el cable car en operación más antiguo del mundo, y sigue transportando a turistas y peregrinos desde hace más de 100 años.

©NoticiasNippon