[rikujōkyōgi] Aoki Arie representará a Japón

🏃‍♀️🇯🇵 Aoki Arie hace historia: primera convocatoria al Mundial de Atletismo

📍Tōkyō | 02 de septiembre de 2025

La Federación Japonesa de Atletismo (日本陸連, Nihon Rikuren) anunció hoy martes la lista oficial de representantes para el Campeonato Mundial de Atletismo, que iniciará el 13 de este mes en el Estadio Nacional de Tokio.

Entre los nombres destacó una gran sorpresa: Aoki Arie (青木アリエ), 21 años, representante de la Universidad Nippon Sport Science, seleccionada por primera vez para integrar el equipo de relevo mixto 4×400 metros.

Su convocatoria marca un hito simbólico, ya que representa a una generación de atletas con raíces multiculturales y refleja cómo Japón empieza a nutrirse de nuevos perfiles en el deporte internacional.

🌍 Orígenes multiculturales

Arie nació y creció en Hamamatsu (Shizuoka) en una familia de raíces diversas:

Padre: con ascendencia japonesa y peruana .

Madre: con ascendencia peruana e italiana.

Este trasfondo la conecta directamente con la comunidad nikkei peruana, uno de los grupos migrantes más relevantes en la historia entre Japón y América Latina.

🏅 Carrera deportiva y récord histórico

En mayo de 2025 , en el Shizuoka International Meet , Aoki corrió los 400 metros en 51.71 segundos , batiendo un récord nacional que llevaba 16 años vigente . Superó por 0.04 segundos la marca de Tanno Asami (丹野麻美) , establecida en 2008.

En el Campeonato Nacional de Japón de julio , logró el 3er puesto .

Hasta ese torneo competía bajo el apellido Furores (フロレス), pero en junio obtuvo oficialmente la nacionalidad japonesa, y desde agosto figura como Aoki (青木).

Este cambio de apellido no solo fue administrativo, sino también un gesto de identidad y pertenencia al deporte japonés, que la reconoce ahora como una de sus principales figuras emergentes.

👥 Equipo japonés de relevo mixto 4×400m

En el equipo anunciado para esta prueba innovadora (que combina hombres y mujeres) figuran:

Femenino:

Ido Abigail Fuka (井戸アビゲイル風果) Matsumoto Nanako (松本奈菜子) Aoki Arie (青木アリエ)



Masculino : Yanagida Taiki (柳田大輝) Shimizu Sorato (清水空跳 ) Hayashi Shinga (林申雅)



📖 Significado y contexto

Deportivamente, Aoki es la nueva cara del 400m femenino en Japón, y su juventud (21 años) la proyecta como carta fuerte para París 2028. Simbólicamente, es un ejemplo del Japón multicultural contemporáneo, que reconoce a jóvenes con raíces extranjeras como parte de su élite deportiva. Históricamente, conecta con la comunidad nikkei en Perú, que desde inicios del siglo XX ha sido un puente humano y cultural entre ambos países.

📰 Japón anuncia a sus representantes para el Mundial de Atletismo

Tokio se prepara para vivir una cita histórica con el Campeonato Mundial de Atletismo, que se disputará del 13 al 21 de septiembre en el Estadio Nacional. La Federación Japonesa de Atletismo presentó la lista oficial de 80 atletas que representarán al país, incluyendo figuras consolidadas y jóvenes promesas que debutarán en la máxima cita.

🌟 Nuevas figuras que hacen historia

Kubo Rin (17 años) , estudiante de secundaria y actual poseedora del récord japonés en los 800 metros femeninos , fue convocada por primera vez. Su inclusión marca un hito, pues competirá a una edad en la que pocas atletas alcanzan un Mundial.

Ochiai Akira (19 años), universitario de primer año, también debutará en la misma distancia, consolidando a una nueva generación de mediofondistas japoneses.

⚡ La velocidad japonesa al máximo nivel

En los 100 metros masculinos, Japón llevará a tres nombres de peso:

Kiryu Yoshihide , quien en agosto corrió en 9.99 segundos , regresando al rango de los 9 segundos tras 8 años.

Mori Yuhi , estudiante de cuarto año universitario, que registró 10.00 segundos .

Abdul Hakim Sani Brown, semifinalista olímpico, con marca personal de 9.96 segundos en los Juegos de París 2024.

🏅 Estrellas ya confirmadas

La lista también incluye a atletas de renombre que ya tenían su clasificación asegurada:

Kitaguchi Haruka , campeona mundial y olímpica de lanzamiento de jabalina .

Tanaka Nozomi , especialista en 1500 m y 5000 m femeninos .

Muratake Rashid, referente japonés en los 110 m con vallas.

✨ Contexto

Japón busca consolidar su presencia internacional en atletismo, combinando experiencia y juventud. La apuesta por talentos como Kubo y Ochiai refleja un cambio generacional, mientras que figuras como Kitaguchi o Sani Brown apuntan a medallas y finales mundiales.

