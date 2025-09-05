Facturas de luz empujan el gasto de los hogares, mientras la austeridad domina en la canasta básica

📍Tōkyō | 5 de septiembre de 2025

En julio de 2025, los hogares de dos o más personas en Japón gastaron en promedio 305,694 yenes. Si se eliminan los efectos de la inflación (es decir, se mide en términos “reales”), este gasto fue 1.4% mayor que en julio del año pasado.

Según el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones es la tercera subida mensual consecutiva en el archipiélago nipón.

🔥 La ola de calor como detonante

Japón vivió un julio extremadamente caluroso , lo que llevó a que las familias usaran más los aires acondicionados .

Esto disparó el gasto en electricidad (+11%), convirtiéndose en un motor central del aumento del consumo.

En palabras simples: el calor obligó a gastar más, no tanto porque las familias quisieran consumir más, sino porque no podían evitarlo.

🚗 El “efecto rebote” en automóviles

Otro factor de aumento fue el gasto en automóviles y transporte relacionado (+28.5%) .

El año pasado había caído mucho porque las irregularidades en certificaciones de grandes fabricantes habían afectado las ventas. Ahora, con la normalización, se produjo un efecto rebote.

🍚 La otra cara: la austeridad en alimentos

Gasto en alimentos: -1.8% (segundo mes consecutivo a la baja).

Las familias están mostrando una clara tendencia de ahorro en lo más básico : Arroz (コメ, kome): -20% en compras.

La subida de precios llevó a que mucha gente redujera la cantidad o cambiara a marcas más baratas.

En pocas palabras: lo que se gastó de más en electricidad o autos, se compensó recortando en la mesa.

🏠 ¿Qué nos dice esto sobre la vida de la gente?

La inflación y el calor están empujando a las familias a gastar más en servicios básicos como electricidad.

Al mismo tiempo, el salario real apenas mejora y la gente sigue cuidando el bolsillo, reduciendo el consumo en comida.

Esto refleja un patrón de “gasto forzado”: la economía registra aumentos, pero no necesariamente porque los hogares estén disfrutando más, sino porque se ven obligados a pagar más por lo indispensable.

🌏 ¿Qué significa para los extranjeros residentes en Japón?

Presupuesto doméstico: Igual que las familias japonesas, los extranjeros ven cómo sube la factura de electricidad en verano.

Esto reduce el margen para enviar remesas o para gastos de ocio. Cambio en hábitos de consumo: Muchos extranjeros recurren también a productos de bajo costo en konbini o supermercados .

El arroz, siendo un alimento central, afecta directamente a quienes dependen de él en la dieta diaria. Movilidad y transporte: Si algún extranjero planeaba comprar un auto usado o nuevo, los precios y gastos en automóviles también están en recuperación, lo que puede significar menos oportunidades de encontrar gangas. Visión macroeconómica: Para quienes trabajan en sectores como comercio, konbini, supermercados o servicios de energía, estas tendencias impactan en la demanda laboral y en la presión sobre los salarios .

El hecho de que las familias gasten “más por obligación” y no por gusto puede ralentizar la recuperación de otros sectores como turismo interno, ocio o cultura.

✅ En resumen:

El aumento en julio fue más por calor y rebotes estadísticos que por mejora real del poder adquisitivo .

Los extranjeros residentes sienten el impacto de manera doble: en el recibo de luz y en el costo de la canasta básica , especialmente arroz.

Aunque los números parezcan positivos en el papel, en la vida cotidiana se traduce más en ajustes y sacrificios que en un bienestar real.

Anexo

Síntesis de la Encuesta de Hogares ( 家計調査報告)

Gasto total promedio: 305,694 yenes Nominal: +5.1% Real (ajustado por inflación): +1.4%



👉 Aumenta por tercer mes consecutivo, aunque con grandes contrastes: suben energía, transporte y salud; caen alimentos y vivienda.

📊 Desglose por rubros

🍚 1. Alimentación

93,632 yenes → -1.8% real

Segunda baja consecutiva.

Se redujo en cereales, arroz, dulces y productos básicos.

➡️ Refleja austeridad en la mesa familiar, con hogares priorizando ahorro.

🏠 2. Vivienda

20,125 yenes → -5.9% real

Disminución fuerte por menor gasto en mantenimiento y reparaciones.

➡️ Hogares posponen obras o arreglos para priorizar gastos inmediatos.

💡 3. Luz, agua y combustibles

20,174 yenes → +4.8% real

Principal motor del aumento: facturas de electricidad (+11%) por el calor extremo.

➡️ Es un gasto obligado, no voluntario.

🪑 4. Muebles y enseres

16,164 yenes → +3.0% real

Suben las compras de electrodomésticos y muebles duraderos.

➡️ Probablemente vinculado al verano (ventiladores, equipos de refrigeración).

👕 5. Ropa y calzado

10,293 yenes → -2.4% real

Segunda baja consecutiva.

➡️ Hogares recortan compras de vestimenta para compensar otros gastos.

🏥 6. Salud

15,896 yenes → +5.4% real

Impulsado por servicios médicos y hospitalizaciones.

➡️ La demanda de salud sigue creciendo, incluso con costos más altos.

🚗 7. Transporte y comunicaciones

46,612 yenes → +14.8% real

Gran salto por automóviles (+28.5%) , sobre todo compra de coches (+22.1% de aporte al índice).

En contraste, cae telefonía móvil (-0.34%).

➡️ Se prioriza el gasto en movilidad sobre comunicación personal.

📚 8. Educación

7,923 yenes → +9.5% real

Fuerte incremento en gastos de enseñanza y academias.

➡️ Refleja el esfuerzo por invertir en formación, incluso en tiempos de ahorro.

🎭 9. Cultura y recreación

30,661 yenes → -4.1% real

Caída por menor gasto en servicios de entretenimiento y productos culturales.

➡️ Se recortan actividades de ocio frente a la presión de gastos esenciales.

🎁 10. Otros gastos (donaciones, ceremonias, etc.)

43,688 yenes → -3.6% real

La reducción en donaciones y gastos sociales restó -0.47 puntos al índice.

📌 Factores que más influyeron

🚀 Rubros que impulsaron el gasto:

Compra de automóviles (+2.21 pts)

Hospitalizaciones (+0.56 pts)

Electricidad (+0.37 pts)

📉 Rubros que frenaron el gasto:

Donaciones (-0.47 pts)

Obras de mantenimiento de vivienda (-0.45 pts)

Telefonía móvil (-0.34 pts)