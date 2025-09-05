Noticias Nippon

[kakei chōsa] tercera subida mensual consecutiva

Sep 5, 2025 #gasto de los hogares, #hogar unipersonal, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #単身世帯, #家計調査

Facturas de luz empujan el gasto de los hogares, mientras la austeridad domina en la canasta básica

📍Tōkyō  | 5 de septiembre de 2025

En julio de 2025, los hogares de dos o más personas en Japón gastaron en promedio 305,694 yenes. Si se eliminan los efectos de la inflación (es decir, se mide en términos “reales”), este gasto fue 1.4% mayor que en julio del año pasado.

Según el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones es la tercera subida mensual consecutiva en el archipiélago nipón.

 

🔥 La ola de calor como detonante

  • Japón vivió un julio extremadamente caluroso, lo que llevó a que las familias usaran más los aires acondicionados.

  • Esto disparó el gasto en electricidad (+11%), convirtiéndose en un motor central del aumento del consumo.

En palabras simples: el calor obligó a gastar más, no tanto porque las familias quisieran consumir más, sino porque no podían evitarlo.

 

🚗 El “efecto rebote” en automóviles

  • Otro factor de aumento fue el gasto en automóviles y transporte relacionado (+28.5%).

  • El año pasado había caído mucho porque las irregularidades en certificaciones de grandes fabricantes habían afectado las ventas. Ahora, con la normalización, se produjo un efecto rebote.

 

🍚 La otra cara: la austeridad en alimentos

  • Gasto en alimentos: -1.8% (segundo mes consecutivo a la baja).

  • Las familias están mostrando una clara tendencia de ahorro en lo más básico:

    • Arroz (コメ, kome): -20% en compras.
      La subida de precios llevó a que mucha gente redujera la cantidad o cambiara a marcas más baratas.

  • En pocas palabras: lo que se gastó de más en electricidad o autos, se compensó recortando en la mesa.

 

🏠 ¿Qué nos dice esto sobre la vida de la gente?

  • La inflación y el calor están empujando a las familias a gastar más en servicios básicos como electricidad.

  • Al mismo tiempo, el salario real apenas mejora y la gente sigue cuidando el bolsillo, reduciendo el consumo en comida.

  • Esto refleja un patrón de “gasto forzado”: la economía registra aumentos, pero no necesariamente porque los hogares estén disfrutando más, sino porque se ven obligados a pagar más por lo indispensable.

 

🌏 ¿Qué significa para los extranjeros residentes en Japón?

  1. Presupuesto doméstico:

    • Igual que las familias japonesas, los extranjeros ven cómo sube la factura de electricidad en verano.

    • Esto reduce el margen para enviar remesas o para gastos de ocio.

  2. Cambio en hábitos de consumo:

    • Muchos extranjeros recurren también a productos de bajo costo en konbini o supermercados.

    • El arroz, siendo un alimento central, afecta directamente a quienes dependen de él en la dieta diaria.

  3. Movilidad y transporte:

    • Si algún extranjero planeaba comprar un auto usado o nuevo, los precios y gastos en automóviles también están en recuperación, lo que puede significar menos oportunidades de encontrar gangas.

  4. Visión macroeconómica:

    • Para quienes trabajan en sectores como comercio, konbini, supermercados o servicios de energía, estas tendencias impactan en la demanda laboral y en la presión sobre los salarios.

    • El hecho de que las familias gasten “más por obligación” y no por gusto puede ralentizar la recuperación de otros sectores como turismo interno, ocio o cultura.

 

✅ En resumen:

  • El aumento en julio fue más por calor y rebotes estadísticos que por mejora real del poder adquisitivo.

  • Los extranjeros residentes sienten el impacto de manera doble: en el recibo de luz y en el costo de la canasta básica, especialmente arroz.

  • Aunque los números parezcan positivos en el papel, en la vida cotidiana se traduce más en ajustes y sacrificios que en un bienestar real.

 

Anexo

Síntesis de la Encuesta de Hogares ( 家計調査報告)

 

  • Gasto total promedio: 305,694 yenes

    • Nominal: +5.1%

    • Real (ajustado por inflación): +1.4%

👉 Aumenta por tercer mes consecutivo, aunque con grandes contrastes: suben energía, transporte y salud; caen alimentos y vivienda.

📊 Desglose por rubros

🍚 1. Alimentación

  • 93,632 yenes-1.8% real

  • Segunda baja consecutiva.

  • Se redujo en cereales, arroz, dulces y productos básicos.
    ➡️ Refleja austeridad en la mesa familiar, con hogares priorizando ahorro.

🏠 2. Vivienda

  • 20,125 yenes-5.9% real

  • Disminución fuerte por menor gasto en mantenimiento y reparaciones.
    ➡️ Hogares posponen obras o arreglos para priorizar gastos inmediatos.

💡 3. Luz, agua y combustibles

  • 20,174 yenes+4.8% real

  • Principal motor del aumento: facturas de electricidad (+11%) por el calor extremo.
    ➡️ Es un gasto obligado, no voluntario.

🪑 4. Muebles y enseres

  • 16,164 yenes+3.0% real

  • Suben las compras de electrodomésticos y muebles duraderos.
    ➡️ Probablemente vinculado al verano (ventiladores, equipos de refrigeración).

👕 5. Ropa y calzado

  • 10,293 yenes-2.4% real

  • Segunda baja consecutiva.
    ➡️ Hogares recortan compras de vestimenta para compensar otros gastos.

🏥 6. Salud

  • 15,896 yenes+5.4% real

  • Impulsado por servicios médicos y hospitalizaciones.
    ➡️ La demanda de salud sigue creciendo, incluso con costos más altos.

🚗 7. Transporte y comunicaciones

  • 46,612 yenes+14.8% real

  • Gran salto por automóviles (+28.5%), sobre todo compra de coches (+22.1% de aporte al índice).

  • En contraste, cae telefonía móvil (-0.34%).
    ➡️ Se prioriza el gasto en movilidad sobre comunicación personal.

📚 8. Educación

  • 7,923 yenes+9.5% real

  • Fuerte incremento en gastos de enseñanza y academias.
    ➡️ Refleja el esfuerzo por invertir en formación, incluso en tiempos de ahorro.

🎭 9. Cultura y recreación

  • 30,661 yenes-4.1% real

  • Caída por menor gasto en servicios de entretenimiento y productos culturales.
    ➡️ Se recortan actividades de ocio frente a la presión de gastos esenciales.

🎁 10. Otros gastos (donaciones, ceremonias, etc.)

  • 43,688 yenes-3.6% real

  • La reducción en donaciones y gastos sociales restó -0.47 puntos al índice.

📌 Factores que más influyeron

🚀 Rubros que impulsaron el gasto:

  • Compra de automóviles (+2.21 pts)

  • Hospitalizaciones (+0.56 pts)

  • Electricidad (+0.37 pts)

📉 Rubros que frenaron el gasto:

  • Donaciones (-0.47 pts)

  • Obras de mantenimiento de vivienda (-0.45 pts)

  • Telefonía móvil (-0.34 pts)

Por NoticiasNippon

