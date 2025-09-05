Facturas de luz empujan el gasto de los hogares, mientras la austeridad domina en la canasta básica
📍Tōkyō | 5 de septiembre de 2025
En julio de 2025, los hogares de dos o más personas en Japón gastaron en promedio 305,694 yenes. Si se eliminan los efectos de la inflación (es decir, se mide en términos “reales”), este gasto fue 1.4% mayor que en julio del año pasado.
Según el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones es la tercera subida mensual consecutiva en el archipiélago nipón.
🔥 La ola de calor como detonante
-
Japón vivió un julio extremadamente caluroso, lo que llevó a que las familias usaran más los aires acondicionados.
-
Esto disparó el gasto en electricidad (+11%), convirtiéndose en un motor central del aumento del consumo.
En palabras simples: el calor obligó a gastar más, no tanto porque las familias quisieran consumir más, sino porque no podían evitarlo.
🚗 El “efecto rebote” en automóviles
-
Otro factor de aumento fue el gasto en automóviles y transporte relacionado (+28.5%).
-
El año pasado había caído mucho porque las irregularidades en certificaciones de grandes fabricantes habían afectado las ventas. Ahora, con la normalización, se produjo un efecto rebote.
🍚 La otra cara: la austeridad en alimentos
-
Gasto en alimentos: -1.8% (segundo mes consecutivo a la baja).
-
Las familias están mostrando una clara tendencia de ahorro en lo más básico:
-
Arroz (コメ, kome): -20% en compras.
La subida de precios llevó a que mucha gente redujera la cantidad o cambiara a marcas más baratas.
-
-
En pocas palabras: lo que se gastó de más en electricidad o autos, se compensó recortando en la mesa.
🏠 ¿Qué nos dice esto sobre la vida de la gente?
-
La inflación y el calor están empujando a las familias a gastar más en servicios básicos como electricidad.
-
Al mismo tiempo, el salario real apenas mejora y la gente sigue cuidando el bolsillo, reduciendo el consumo en comida.
-
Esto refleja un patrón de “gasto forzado”: la economía registra aumentos, pero no necesariamente porque los hogares estén disfrutando más, sino porque se ven obligados a pagar más por lo indispensable.
🌏 ¿Qué significa para los extranjeros residentes en Japón?
-
Presupuesto doméstico:
-
Igual que las familias japonesas, los extranjeros ven cómo sube la factura de electricidad en verano.
-
Esto reduce el margen para enviar remesas o para gastos de ocio.
-
-
Cambio en hábitos de consumo:
-
Muchos extranjeros recurren también a productos de bajo costo en konbini o supermercados.
-
El arroz, siendo un alimento central, afecta directamente a quienes dependen de él en la dieta diaria.
-
-
Movilidad y transporte:
-
Si algún extranjero planeaba comprar un auto usado o nuevo, los precios y gastos en automóviles también están en recuperación, lo que puede significar menos oportunidades de encontrar gangas.
-
-
Visión macroeconómica:
-
Para quienes trabajan en sectores como comercio, konbini, supermercados o servicios de energía, estas tendencias impactan en la demanda laboral y en la presión sobre los salarios.
-
El hecho de que las familias gasten “más por obligación” y no por gusto puede ralentizar la recuperación de otros sectores como turismo interno, ocio o cultura.
-
✅ En resumen:
-
El aumento en julio fue más por calor y rebotes estadísticos que por mejora real del poder adquisitivo.
-
Los extranjeros residentes sienten el impacto de manera doble: en el recibo de luz y en el costo de la canasta básica, especialmente arroz.
-
Aunque los números parezcan positivos en el papel, en la vida cotidiana se traduce más en ajustes y sacrificios que en un bienestar real.
Anexo
Síntesis de la Encuesta de Hogares ( 家計調査報告)
-
Gasto total promedio: 305,694 yenes
-
Nominal: +5.1%
-
Real (ajustado por inflación): +1.4%
-
👉 Aumenta por tercer mes consecutivo, aunque con grandes contrastes: suben energía, transporte y salud; caen alimentos y vivienda.
📊 Desglose por rubros
🍚 1. Alimentación
-
93,632 yenes → -1.8% real
-
Segunda baja consecutiva.
-
Se redujo en cereales, arroz, dulces y productos básicos.
➡️ Refleja austeridad en la mesa familiar, con hogares priorizando ahorro.
🏠 2. Vivienda
-
20,125 yenes → -5.9% real
-
Disminución fuerte por menor gasto en mantenimiento y reparaciones.
➡️ Hogares posponen obras o arreglos para priorizar gastos inmediatos.
💡 3. Luz, agua y combustibles
-
20,174 yenes → +4.8% real
-
Principal motor del aumento: facturas de electricidad (+11%) por el calor extremo.
➡️ Es un gasto obligado, no voluntario.
🪑 4. Muebles y enseres
-
16,164 yenes → +3.0% real
-
Suben las compras de electrodomésticos y muebles duraderos.
➡️ Probablemente vinculado al verano (ventiladores, equipos de refrigeración).
👕 5. Ropa y calzado
-
10,293 yenes → -2.4% real
-
Segunda baja consecutiva.
➡️ Hogares recortan compras de vestimenta para compensar otros gastos.
🏥 6. Salud
-
15,896 yenes → +5.4% real
-
Impulsado por servicios médicos y hospitalizaciones.
➡️ La demanda de salud sigue creciendo, incluso con costos más altos.
🚗 7. Transporte y comunicaciones
-
46,612 yenes → +14.8% real
-
Gran salto por automóviles (+28.5%), sobre todo compra de coches (+22.1% de aporte al índice).
-
En contraste, cae telefonía móvil (-0.34%).
➡️ Se prioriza el gasto en movilidad sobre comunicación personal.
📚 8. Educación
-
7,923 yenes → +9.5% real
-
Fuerte incremento en gastos de enseñanza y academias.
➡️ Refleja el esfuerzo por invertir en formación, incluso en tiempos de ahorro.
🎭 9. Cultura y recreación
-
30,661 yenes → -4.1% real
-
Caída por menor gasto en servicios de entretenimiento y productos culturales.
➡️ Se recortan actividades de ocio frente a la presión de gastos esenciales.
🎁 10. Otros gastos (donaciones, ceremonias, etc.)
-
43,688 yenes → -3.6% real
-
La reducción en donaciones y gastos sociales restó -0.47 puntos al índice.
📌 Factores que más influyeron
🚀 Rubros que impulsaron el gasto:
-
Compra de automóviles (+2.21 pts)
-
Hospitalizaciones (+0.56 pts)
-
Electricidad (+0.37 pts)
📉 Rubros que frenaron el gasto:
-
Donaciones (-0.47 pts)
-
Obras de mantenimiento de vivienda (-0.45 pts)
-
Telefonía móvil (-0.34 pts)