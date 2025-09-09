[tennai rūru] No comer ni beber dentro de tiendas

📰 Un reflejo de la convivencia entre turismo masivo y normas locales

📍Tōkyō | 9 de septiembre

En los últimos meses se han vuelto cada vez más visibles en las tiendas japonesas —desde konbinis hasta farmacias y librerías— avisos multilingües que prohíben comer, beber o sentarse en determinadas zonas.

Los letreros, escritos en japonés, inglés, chino, coreano e incluso tailandés, buscan frenar malos hábitos que se han multiplicado con la llegada del turismo masivo.

Los mensajes son directos: “Eating or drinking in the store is prohibited” o “Don’t sit here”, acompañados en algunos casos por ilustraciones de pandas o símbolos llamativos

. Aunque algunos visitantes han interpretado estas advertencias como señales de rechazo hacia los extranjeros, expertos explican que no se trata de discriminación, sino de prevención.

📌 Contexto del problema

En varias ciudades, clientes —tanto japoneses como turistas— fueron sorprendidos consumiendo productos sin pagar aún , dejando envases vacíos o usando las mesas como áreas de picnic improvisadas.

También se han registrado quejas de vecinos por basura y restos de comida en las inmediaciones de las tiendas.

Ante esto, las empresas decidieron reforzar la señalización en varios idiomas para garantizar que las normas sean entendidas.

⚖️ Marco legal

Las tiendas en Japón tienen respaldo legal para colocar estas normas:

Según el Código Civil japonés , el propietario de un local privado puede fijar condiciones de uso de sus instalaciones.

La Constitución (artículo 14) y la Convención Internacional contra la Discriminación Racial prohíben la exclusión por nacionalidad o raza.

Esto significa que el aviso no puede aplicarse solo a extranjeros: la prohibición de comer o sentarse rige para todos los clientes.

🚨 ¿Qué pasa si alguien incumple?

En la mayoría de los casos, un empleado pedirá amablemente que el cliente respete la regla.

Si alguien insiste en ignorar las indicaciones, podría ser considerado delito de permanencia indebida (Fu taikyo-zai, 不退去罪) según el artículo 130 del Código Penal japonés.

En situaciones que generen disturbios o suciedad, también se aplicaría la Ley de Contravenciones Menores (Keihanzaihō, 軽犯罪法).

🌏 Un espejo de la convivencia

Lejos de ser un gesto de hostilidad, estos avisos multilingües muestran un esfuerzo de Japón por adaptarse a la diversidad cultural de millones de visitantes y residentes extranjeros.

Al mismo tiempo, reflejan la importancia que el país concede a la convivencia ordenada y al respeto de los espacios comunes.

Para muchos japoneses, la presencia de las traducciones es una forma de hospitalidad: se prefiere explicar con claridad, antes que sancionar.

