Buenos modales

[tennai rūru] No comer ni beber dentro de tiendas

📰 Un reflejo de la convivencia entre turismo masivo y normas locales

 

📍Tōkyō  |  9 de septiembre

En los últimos meses se han vuelto cada vez más visibles en las tiendas japonesas —desde konbinis hasta farmacias y librerías— avisos multilingües que prohíben comer, beber o sentarse en determinadas zonas.

Los letreros, escritos en japonés, inglés, chino, coreano e incluso tailandés, buscan frenar malos hábitos que se han multiplicado con la llegada del turismo masivo.

Los mensajes son directos: “Eating or drinking in the store is prohibited” o “Don’t sit here”, acompañados en algunos casos por ilustraciones de pandas o símbolos llamativos

. Aunque algunos visitantes han interpretado estas advertencias como señales de rechazo hacia los extranjeros, expertos explican que no se trata de discriminación, sino de prevención.

 

📌 Contexto del problema

  • En varias ciudades, clientes —tanto japoneses como turistas— fueron sorprendidos consumiendo productos sin pagar aún, dejando envases vacíos o usando las mesas como áreas de picnic improvisadas.

  • También se han registrado quejas de vecinos por basura y restos de comida en las inmediaciones de las tiendas.

  • Ante esto, las empresas decidieron reforzar la señalización en varios idiomas para garantizar que las normas sean entendidas.

 

⚖️ Marco legal

Las tiendas en Japón tienen respaldo legal para colocar estas normas:

  • Según el Código Civil japonés, el propietario de un local privado puede fijar condiciones de uso de sus instalaciones.

  • La Constitución (artículo 14) y la Convención Internacional contra la Discriminación Racial prohíben la exclusión por nacionalidad o raza.

  • Esto significa que el aviso no puede aplicarse solo a extranjeros: la prohibición de comer o sentarse rige para todos los clientes.

 

🚨 ¿Qué pasa si alguien incumple?

  • En la mayoría de los casos, un empleado pedirá amablemente que el cliente respete la regla.

  • Si alguien insiste en ignorar las indicaciones, podría ser considerado delito de permanencia indebida (Fu taikyo-zai,  不退去罪) según el artículo 130 del Código Penal japonés.

  • En situaciones que generen disturbios o suciedad, también se aplicaría la Ley de Contravenciones Menores (Keihanzaihō, 軽犯罪法).

 

🌏 Un espejo de la convivencia

Lejos de ser un gesto de hostilidad, estos avisos multilingües muestran un esfuerzo de Japón por adaptarse a la diversidad cultural de millones de visitantes y residentes extranjeros.

Al mismo tiempo, reflejan la importancia que el país concede a la convivencia ordenada y al respeto de los espacios comunes.

Para muchos japoneses, la presencia de las traducciones es una forma de hospitalidad: se prefiere explicar con claridad, antes que sancionar.

