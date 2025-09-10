[hinotori nippon] ilusión intacta rumbo a Los Ángeles 2028

🏐🇯🇵 Ferhat Akbaş: “Jugamos con pasión y abrimos el camino al futuro”

📍Tōkyō | 10 de septiembre

El seleccionador nacional de voleibol femenino de Japón, el turco Ferhat Akbaş, ofreció una rueda de prensa en línea para cerrar oficialmente la temporada 2025.

Con un tono reflexivo pero optimista, el técnico turco repasó lo que significó este año para el equipo, que ha transitado por un proceso de renovación con miras al ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

🔹 Un año de construcción y aprendizaje

Akbaş comenzó destacando que este 2025 fue un punto de inflexión:

“En la Liga de Naciones presentamos un nuevo núcleo de jugadoras. Con ese mismo grupo enfrentamos después el Campeonato Mundial. Lo más importante fue que desde el inicio hasta el final nunca perdimos la pasión ni la energía”.

El entrenador reconoció que aún existen aspectos por mejorar, especialmente en la consistencia y la gestión de los momentos decisivos, pero también subrayó que el equipo ha demostrado gran capacidad de adaptación y crecimiento.

🔹 Resultados que inspiran confianza

En los dos torneos principales —VNL y Mundial— Japón alcanzó las semifinales, terminando en la cuarta posición. Aunque el cuarto puesto pueda parecer insuficiente para una afición que sueña con volver al podio, el contexto muestra un logro mayor: con un plantel en plena transición, la selección japonesa fue capaz de medirse contra las potencias mundiales y hasta llegar a tener match point en una semifinal.

“En la Liga de Naciones, la meta no era tanto el resultado inmediato, sino la mejora del equipo. Llegamos hasta semifinales, y eso ya es un gran paso. En el Mundial volvimos a estar entre las cuatro mejores. No estamos satisfechos del todo, pero hemos visto un futuro más claro”, afirmó Akbaş.

🔹 Mirando a Los Ángeles 2028

El técnico dejó claro que esta temporada es solo la base de un proyecto más grande: la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Para él, la clave será la continuidad, trabajar sobre la identidad de este nuevo grupo y no perder la pasión que caracteriza al voleibol japonés.

El desafío es doble: corregir debilidades como la irregularidad en defensa y en cierre de sets, y potenciar fortalezascomo la velocidad en ataque, la disciplina táctica y la cohesión del grupo. Con este camino, Japón buscará regresar al podio olímpico después de más de una década.

🔹 Contexto social

Para la afición japonesa, el voleibol femenino es más que un deporte: es parte de la identidad nacional desde los tiempos de las míticas “brujas de oriente” que conquistaron el oro en Tokio 1964. La evolución actual bajo la batuta de Akbaş genera ilusión entre los fanáticos, que ven en este nuevo ciclo una oportunidad de consolidar una generación competitiva.

Además, el hecho de contar con un técnico extranjero con experiencia en Europa y Asia da un matiz internacional al proyecto, aportando nuevas metodologías y enfoques tácticos, pero también integrando el tradicional espíritu combativo japonés.

©NoticiasNippon