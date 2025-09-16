[torampu seiken] reduce aranceles a los autos japoneses

Japón logra todas sus demandas arancelarias en las negociaciones bilaterales.

📍 Washington / Tōkyō, 16 de septiembre

A partir de las 0:01 a. m. de hoy martes (hora de Washington, 1:01 p. m. en Japón), el gobierno de Estados Unidos aplicará una reducción arancelaria clave para la industria automotriz japonesa.

El gravamen que desde la primavera estaba en 27,5% bajará al 15%, exclusivamente para los vehículos importados desde Japón.

La medida, publicada el 15 de septiembre en el Federal Register (equivalente al Boletín Oficial), da forma a lo que Japón venía reclamando en las negociaciones bilaterales sobre aranceles.

El texto establece que:

Productos con un arancel original inferior al 15% pasarán ahora a tributar exactamente el 15%.

Aquellos con un gravamen superior al 15% mantendrán su tarifa anterior, sin nuevos recargos.

📌 Contexto político y económico

En condiciones normales, EE. UU. cobra un 2,5% de arancel a los autos extranjeros.

El expresidente Donald Trump había elevado temporalmente esa tasa en la primavera, activando un arancel punitivo del 25% que, sumado al gravamen base, llevó el impuesto a 27,5% para vehículos japoneses.

Con la reducción de hoy, la administración Trump busca mostrar un gesto de acercamiento hacia Tokio tras meses de tensiones comerciales.

🤝 Lo que significa para Japón

Con este ajuste, todas las demandas principales de Japón en la mesa arancelaria quedan atendidas, fortaleciendo la narrativa de “reciprocidad” que ambos gobiernos han repetido. El acuerdo es también simbólico: en la firma del decreto, Trump obsequió al negociador japonés Akazawa un bolígrafo, interpretado como un gesto de confianza pero también de fragilidad, aludiendo a lo “delicado” del pacto.

🌏 Impacto esperado

Consumidores en EE. UU.: el precio de los autos japoneses podría moderarse, aunque la rebaja no necesariamente se trasladará en su totalidad a los clientes debido a costos logísticos y márgenes de distribuidores.

Industria japonesa: empresas como Toyota, Honda o Nissan ven al mercado estadounidense como su mayor destino de exportación; esta rebaja puede reforzar ventas en segmentos medios y altos.

Relaciones bilaterales: Tokio obtiene un triunfo diplomático tras insistir en la eliminación de medidas que consideraba injustas, mientras Washington muestra flexibilidad en un tema sensible.

©️ Noticias Nippon