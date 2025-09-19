[barēbōru] Japón busca identidad y fortaleza

De la ilusión en la VNL a la decepción en el Mundial: Japón busca identidad y fortaleza

📍Tōkyō | 19 de septiembre

El seleccionador nacional de voleibol masculino de Japón, Laurent Tillie, ofreció una conferencia de prensa para realizar un balance de los últimos doce meses.

Con tono sereno pero reflexivo, el técnico francés resumió un año que calificó como “de transformación”: un ciclo marcado por la ilusión, los tropiezos y la búsqueda de una nueva identidad tras los Juegos Olímpicos de París 2024.

🔹 El contexto: un equipo en reconstrucción

El voleibol japonés venía de una etapa intensa. La generación que brilló en los Juegos de Tokio 2020 y que siguió compitiendo en París 2024 necesitaba renovación. Tillie asumió con la misión de integrar caras nuevas, consolidar sistemas modernos y preparar el camino hacia Los Ángeles 2028.

El propio entrenador reconoció que 2025 sería un año duro: “Los jugadores tenían que adaptarse a un nuevo entrenador, a un nuevo sistema de juego y al desgaste natural del ciclo olímpico. Fue un año de aprendizaje más que de resultados”.

🔹 Nations League (VNL 2025): luces y sombras

La VNL fue el primer gran examen.

Japón logró meterse en el Final Round , algo nada sencillo considerando la renovación en curso.

En la fase decisiva se cruzó con Polonia, número uno del ranking mundial y eventual campeona . La derrota por 0-3 fue dura, pero Tillie insistió en que sirvió como espejo del nivel que deben alcanzar .

Destacó también el torneo jugado en Chiba, frente a su afición, que dio confianza y dejó claro que el voleibol masculino japonés genera cada vez más entusiasmo local.

🔹 Mundial 2025: el golpe más fuerte

Si la VNL dejó esperanza, el Mundial 2025 trajo frustración.

Japón inició con derrotas contundentes ante Turquía y Canadá (0-3 en ambos partidos).

El ambiente en el equipo se volvió sombrío. Tillie reconoció que “la tristeza era muy grande”, pero valoró que el grupo pudo levantarse para cerrar con una victoria ante Libia , que aunque insuficiente en lo deportivo, fue importante en lo emocional.

El técnico aceptó que aún necesitan tiempo para analizar lo ocurrido: “Todavía estamos tratando de entender estas derrotas, pero debemos verlas como oportunidades para crecer”.

🔹 La estrategia: dos equipos para crecer

Un punto clave de su discurso fue confirmar que Japón mantendrá el sistema de dos selecciones (A y B), algo poco común a nivel internacional.

La A seguirá compitiendo al máximo nivel.

La B servirá como laboratorio para probar jóvenes talentos y darles experiencia en torneos internacionales.

Tillie aclaró que este modelo se mantendrá, pero con ajustes profundos en estructura y planificación, buscando que ambas ramas se retroalimenten y generen un núcleo sólido hacia 2028.

🔹 El horizonte: Los Ángeles 2028

El mensaje final fue esperanzador. Tillie pidió paciencia y confianza:

“Este año fue de transición. No tenemos aún una línea definida, pero pronto fijaremos nuestro rumbo. Lo importante es que cada tropiezo nos acerca a la madurez que necesitamos para competir en Los Ángeles 2028”.

✨ Evaluación

El balance de la selección japonesa de voleibol no puede medirse solo en victorias o derrotas. Estamos ante un equipo que vive un recambio generacional, donde jóvenes promesas deben aprender a soportar la presión de los grandes torneos. Las derrotas frente a Turquía y Canadá duelen, pero también recuerdan que la élite mundial no espera a nadie.

Japón, país que respira voleibol desde las aulas escolares hasta los estadios abarrotados, entiende que el camino olímpico no es una carrera corta, sino un maratón. Tillie, con experiencia internacional y serenidad, parece decidido a sembrar hoy lo que quiere cosechar dentro de tres años.

👉 En conclusión: el 2025 fue un año de dudas y tropiezos, pero también de aprendizajes y señales de futuro. Japón aún no es el equipo temido que sueña con una medalla olímpica, pero está sembrando las bases para que en Los Ángeles 2028 ese sueño pueda convertirse en realidad.

