[sōsharunettowāku] extranjeros irrespetuosos

“Okutama, símbolo del turismo irrespetuoso: entre el negocio y la conservación ambiental”

📍Tōkyō | 1 de octubre

En el Parque Nacional de Okutama, al oeste de Tokio, se ha vuelto a registrar un problema que preocupa tanto a residentes como a autoridades: grupos de turistas extranjeros organizando barbacoas y campamentos en zonas no autorizadas.

Las imágenes difundidas por ANN News muestran a visitantes instalados junto al río, cocinando, bebiendo y dejando basura en áreas naturales protegidas. Un testigo declaró con resignación:

“¡Ya lo sabía! Lo había visto antes en televisión”.

🌱 Contexto humano y ambiental

Okutama es conocido como el “pulmón verde de Tokio”, pues su bosque y río Tamagawa son vitales para el suministro de agua potable de la capital. Sin embargo, la llegada masiva de turistas sin conciencia ecológica está dejando tras de sí montones de desechos, restos de carbón y botellas de alcohol.

Los vecinos expresan indignación:

“El lugar es de todos, pero lo están tratando como si fuera un vertedero”.

“Vienen, hacen ruido, beben, dejan basura y se van; nosotros somos quienes sufrimos las consecuencias”.

Además del daño ambiental, las autoridades alertan sobre el alto riesgo de incendios forestales en verano, especialmente por fogatas mal apagadas.

Video: Extranjeros en Okutama

⚖️ Marco legal en Japón

Según la Ley de Parques Naturales (自然公園法) y las ordenanzas locales, hacer barbacoas o acampar fuera de las áreas designadas está prohibido .

Las sanciones pueden incluir: Multas de hasta 30.000 yenes Órdenes inmediatas de desalojo de la zona. En casos graves (por ejemplo, provocar un incendio), pueden aplicarse cargos penales más severos.



La policía local y el personal de conservación están incrementando los controles, pero reconocen que es difícil vigilar todas las zonas del extenso parque.

📌 Debate social

Este incidente refleja un problema cada vez más visible en Japón: el Meiwaku kankō (迷惑観光, turismo irrespetuoso). Mientras el país promueve el turismo internacional como motor económico, comunidades rurales como Okutama enfrentan tensiones por la falta de educación ambiental y cultural de algunos visitantes.

Vecinos y autoridades coinciden en que es necesario reforzar la señalización en varios idiomas, establecer zonas controladas para barbacoas y, en casos extremos, limitar el acceso a los ríos y montañas más afectados.

👉 En resumen, Okutama se ha convertido en un símbolo de los retos que enfrenta Japón entre la promoción turística y la preservación ambiental, un dilema donde la convivencia pacífica y el respeto a la naturaleza están en juego.

©NoticiasNippon