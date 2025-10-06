[sōsharunettowāku] extranjero roba electricidad

Nuevo “meiwaku gaikokujin”. Español causa indignación: roba electricidad en lavandería de Fukuoka

📍Tōkyō | 6 de octubre

Un nuevo incidente protagonizado por un extranjero vuelve a encender las redes sociales japonesas.

Un sujeto identificado en redes como “JoseNoways”, de nacionalidad española, divulgó un video donde se le aprecia conectando dispositivos a una toma eléctrica en un Koinrandorī (コインランドリー, lavandería automática de monedas) en la ciudad de Munakata, prefectura de Fukuoka.

El local contaba con un aviso visible en la puerta:

“El ingreso con fines distintos a los del establecimiento será reportado a la policía” 「目的外の侵入は警察に通報します」

Pese a la advertencia, el individuo utilizó el enchufe del local sin autorización, lo cual constituye un caso de denki nonsettō (電気の窃盗, robo de electricidad).

Según reportes, actualmente se desplaza hacia el norte del país, pasando por Okagaki, y habría intentado repetir la conducta en konbinis (tiendas de conveniencia), conectando aparatos en muros exteriores y baños mientras se dirige “rumbo a Tokio”.

VIDEO COMPLETO





⚖️ Marco legal

El comportamiento de JoseNoways puede implicar múltiples infracciones graves en el marco del Código Penal Japonés:

Settō-zai (窃盗罪, robo) – Artículo 235 del Código Penal Castiga a quien “tome propiedad ajena con intención de apropiarse de ella”, lo que incluye la electricidad según la interpretación judicial japonesa.

Pena: hasta 10 años de prisión o multa de hasta 500,000 yenes. Kenzōbutsu shinnyū-zai (建造物侵入罪, allanamiento de inmueble) – Artículo 130 del Código Penal Sanciona la entrada no autorizada en un inmueble con fines ilícitos (por ejemplo, robar electricidad).

Pena: hasta 3 años de prisión o multa de hasta 100,000 yenes. Keihanzaihō ihan (軽犯罪法違反, Ley de faltas menores) En casos leves, el uso indebido de instalaciones públicas o privadas puede ser castigado con arresto de hasta 30 días o multa de hasta 10,000 yenes.

En este caso, la concurrencia de ambos delitos (robo + intrusión) podría calificarse como delito compuesto (併合罪), con posibilidad de condena efectiva si se demuestra intencionalidad reiterada.

🇯🇵 Reacción social y contexto

El episodio recuerda al escándalo del streamer español “Kelton”, también acusado de comportamientos irrespetuosos y de fuga al extranjero.

Muchos internautas japoneses usan ya expresiones como

Kelton no tsugi wa hose ga (“Keltonの次はJoseか” , “¿Después de Kelton, ahora Jose?”)

para reflejar su frustración ante el aumento de comportamientos problemáticos de algunos visitantes extranjeros.

La indignación no se limita al robo eléctrico: muchos usuarios subrayan que la conducta afecta la confianza hacia turistas y residentes extranjeros respetuosos, dañando el principio de convivencia pacífica en la sociedad japonesa.

🧭 Reflexión final

Japón mantiene una política de “tolerancia cero” ante actos que afecten el orden público, especialmente cuando involucran espacios comunes o propiedad privada.

Casos como este no son simples travesuras, sino delitos con penas severas que pueden tener consecuencias migratorias, como revocación de visado o deportación inmediata según la Ley de Inmigración (出入国管理法).

El mensaje social es claro:

“Denki mo reigi mo tada janai (電気も礼儀もタダじゃない” — Ni la electricidad ni el respeto son gratuitos).



