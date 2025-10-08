[yūzai] peruano condenado a prisión

Caso revive debate sobre seguridad vial y conducción de extranjeros en autopistas japonesas

📍Tōkyō | 8 de octubre

El pasado 18 de mayo de 2025, un tramo de la autopista Shin-Meishin en Kameyama (prefectura de Mie) se convirtió en escenario de terror.

Un automóvil conducido por Rossi Cruz John Elias, ciudadano peruano de 35 años y residente en Shiga, avanzó en sentido contrario cerca del área de descanso de Suzuka Parking Area, provocando una colisión múltiple que dejó seis personas heridas.

Lo más grave: el conductor había bebido alcohol y, al notar la presencia de una patrulla encubierta, aceleró en reversa para evitar ser detenido, desencadenando así el accidente.

⚖️ El juicio y la sentencia

Hoy miércoles 8, el Tribunal de Distrito de Tsu dictó sentencia:

1 año y 6 meses de prisión efectiva (la fiscalía había pedido 3 años)

El juez Yukawa Ryo calificó la conducta del acusado como “peligrosa, egoísta y merecedora de una fuerte condena social”, subrayando que el acusado “puso en riesgo la vida de múltiples conductores por temor a ser descubierto por manejar ebrio”. Por ello, no se le concedió suspensión de la pena y deberá cumplirla en un centro de reclusión..

Aunque la defensa presentó comprobantes de indemnizaciones parciales y argumentó su arrepentimiento, el tribunal determinó que la gravedad del hecho y el riesgo potencial hacían inviable una suspensión de la pena.

Antes de oír el fallo, Rossi pidió la palabra y, en japonés, expresó:

“Me equivoqué y lamento profundamente haber causado daño a todos los afectados.”

📜 Marco legal y contexto

El caso fue juzgado bajo dos marcos normativos principales:

“Delito de conducción peligrosa con lesiones”, contemplado en la Ley de Castigo de la Conducción Peligrosa (2013) , que sanciona a quienes causan daños corporales graves al manejar en condiciones que exceden la negligencia común (como alcohol, drogas o conducción a contramano).

🔹 Pena máxima: 15 años de prisión.

Infracciones al Código de Tránsito Japonés, que penaliza tanto la conducción bajo influencia alcohólica como el abandono del lugar del accidente.

🔹 Pena: hasta 3 años o multa de hasta 500,000 yenes, según el grado.

El juez remarcó que el temor del acusado a ser descubierto no justifica prolongar la conducción en sentido contrario, pues la autopista Shin-Meishin es de alta velocidad y cualquier error puede ser fatal.

🧭 Reflexión social

El incidente volvió a encender el debate sobre la seguridad vial y el control de conductores extranjeros en Japón.

Las autoridades de transporte recordaron que manejar en sentido contrario en autopistas es una de las infracciones más graves, y que la mayoría de los casos se deben a confusión por señalización o conducción bajo los efectos del alcohol.

Este caso, sin embargo, evidenció un factor más preocupante: la fuga deliberada ante la autoridad.

El juez Yukawa destacó que la posterior entrega voluntaria del acusado a la policía y su cooperación no bastan para borrar la gravedad del riesgo creado.

