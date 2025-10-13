[gaikokujin] récord histórico de residentes legales

El gobierno japonés busca equilibrar apertura laboral con integración social y reducción de irregularidad migratoria

📍Tōkyō, 13 de octubre

El número de residentes extranjeros legales en Japón alcanzó una cifra sin precedentes: 3,956,619 personas al cierre de junio, según datos publicados este viernes por la Agencia de Servicios de Inmigración (ISA).

Esto representa un aumento del 5% (187,000 personas más) respecto a finales de 2024, consolidando una tendencia sostenida de crecimiento impulsada por la necesidad urgente de mano de obra en un país que enfrenta un rápido envejecimiento poblacional y escasez de trabajadores.

👷‍♀️ Expansión de los visados laborales

El incremento más notable se dio entre los portadores del visado de “Trabajador Especializado” (Specified Skilled Worker), una categoría introducida en 2019 para suplir sectores con alta demanda como la construcción, agricultura y cuidado de ancianos.

Esta modalidad creció 18.2% (unos 51,000 nuevos titulares), alcanzando los 336,196 trabajadores.

Dentro de este grupo, 3,073 personas obtuvieron la categoría No. 2, que exige habilidades avanzadas y permite la residencia permanente —un salto significativo desde las 832 registradas a fines de 2024.

🏠 Distribución por estatus migratorio

Los residentes permanentes siguen siendo el grupo más numeroso, con 932,090 personas (un aumento del 1.5%).

Les siguen los ingenieros, especialistas en humanidades y servicios internacionales —categoría que incluye intérpretes, traductores y consultores—, que subió 9.4% hasta 458,109 personas.

En tercer lugar se ubican los aprendices técnicos del criticado “Programa de Formación Técnica”, con 449,432 personas, una cifra que muestra un leve descenso del 1.6% en vísperas de la abolición definitiva del sistema en abril de 2027, cuando será reemplazado por un esquema más garantista.

🌏 Principales nacionalidades

China continúa encabezando la lista de países de origen, seguida de Vietnam y Corea del Sur.

Sin embargo, destaca el fuerte crecimiento de comunidades emergentes: los residentes de Myanmar aumentaron 19.2%, y los de Nepal un 17.2%, consolidándose entre las diez nacionalidades más numerosas.

✈️ Llegadas récord y descenso de la ilegalidad

En los primeros seis meses de 2025, Japón recibió más de 21.3 millones de visitantes extranjeros, una cifra que, de mantenerse el ritmo, podría romper todos los récords y superar los 40 millones al cierre del año.

Paralelamente, el número de residentes ilegales se redujo 4.9%, situándose en 71,229 personas al 1 de julio.

Los grupos más numerosos dentro de esta categoría son vietnamitas (13,070), tailandeses (10,924) y surcoreanos (10,286).

🧭 Un cambio estructural en la sociedad japonesa

Este nuevo récord de casi 4 millones de residentes legales confirma que Japón avanza, aunque con cautela, hacia una sociedad más multicultural.

El gobierno de Ishiba Shigeru ha reiterado su compromiso de “facilitar la integración laboral y social de los trabajadores extranjeros” y de reducir la irregularidad migratoria a cero para 2030.

Sin embargo, expertos advierten que el país aún enfrenta grandes retos: garantizar derechos laborales, mejorar el acceso al idioma y combatir la discriminación estructural que persiste en el ámbito social y empresarial.

En resumen, el aumento de la población extranjera refleja tanto la apertura gradual de Japón a la inmigración como la urgencia de mantener activa su economía.

El desafío ahora será transformar esta cifra récord en una verdadera convivencia sostenible.

