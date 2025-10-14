[gaikokujin] detenido en flagrancia en Nagoya

“Justicia y alarma social: arrestan a extranjero por presunto acto sexual sin consentimiento”

📍Nagoya | 14 de octubre

Un grave hecho de violencia sexual sacudió la rutina matutina del distrito Naka cuando una mujer de 28 años fue arrastrada a un estacionamiento tipo coin parking y agredida por un hombre extranjero mientras se dirigía al trabajo.

Según la Policía de la Prefectura de Aichi, el incidente ocurrió poco antes de las 8 a.m. del lunes. Un transeúnte escuchó los gritos de la víctima —“¡Ya basta, no quiero!”— y alertó de inmediato al número de emergencias 110.

Agentes acudieron al lugar y detuvieron en flagrancia a Shohrukh Ahmadjonov, de 31 años, ciudadano de Uzbekistán y desempleado, bajo sospecha de “dōi seikō-tō no utagai” (不同意性交等の疑い), es decir, violación o acto sexual sin consentimiento.

La víctima no sufrió heridas físicas, pero se encuentra bajo acompañamiento psicológico debido al impacto del ataque. De acuerdo con las primeras declaraciones, el detenido habría abordado a la mujer en la vía pública, la condujo por la fuerza hacia el interior del estacionamiento y la agredió sexualmente. Ahmadjonov negó parcialmente los cargos, alegando que el encuentro “no fue forzado”.

⚖️ Marco legal: el delito de “dōi seikō-tō” en Japón

Desde la reforma del Código Penal japonés de 2017, y su nueva revisión aprobada en 2023 (en vigor desde julio de 2024), los delitos sexuales se definen con mayor claridad y severidad. El artículo 177 establece que cualquier acto sexual sin consentimiento constituye delito, aun sin evidencia de violencia física extrema o amenazas explícitas.

Además, la nueva reforma amplió el plazo de prescripción, incorporó la figura de consentimiento explícito (明確な同意) y eliminó la necesidad de probar “resistencia física” por parte de la víctima.

La pena por dōi seikō-tō no utagai (不同意性交等の疑い) puede llegar hasta 15 años de prisión, dependiendo de la gravedad y las circunstancias del caso.

En los casos cometidos por extranjeros, la legislación japonesa prevé el enjuiciamiento penal completo bajo jurisdicción nacional, seguido de posible deportación tras el cumplimiento de la condena o acuerdo judicial, según lo dispuesto por la Ley de Inmigración y Control de Refugiados (出入国管理及び難民認定法).

🕊️ Reacción social y medidas preventivas

El caso ha despertado preocupación entre los residentes locales, especialmente por haber ocurrido en una zona céntrica durante la hora punta. Asociaciones vecinales y grupos feministas de Nagoya reiteraron la necesidad de ampliar la iluminación y vigilancia en los estacionamientos, además de fortalecer los programas de educación sobre consentimiento y respeto a las mujeres.

Las autoridades policiales insisten en la importancia de reportar cualquier situación sospechosa de inmediato y recomiendan a las empresas reforzar las rutas seguras hacia los lugares de trabajo, en especial para quienes caminan solas en la mañana.

Resumen jurídico:

Delito imputado: dōi seikō-tō no utagai – 不同意性交等 (acto sexual sin consentimiento).

Base legal: Código Penal japonés, Artículo 177.

Pena posible: Hasta 15 años de prisión.

Estatus del detenido: Uzbeko, 31 años, arrestado en flagrancia.

Víctima: Mujer japonesa de 28 años, sin lesiones físicas.

©NoticiasNippon