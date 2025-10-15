 [kinenbi]   kinoko no hi

Del shiitake al enoki: los hongos protagonizan octubre en la mesa japonesa

📍Tōkyō | 15 de octubre

Hoy miércoles, Japón celebra el Kinoko No hi「きのこの日」(Día del Hongo), una jornada dedicada a reconocer el valor nutricional, cultural y económico de los hongos en la vida japonesa.

La fecha fue establecida en 1995 por la Asociación Japonesa para la Promoción de Productos Forestales Especiales , con sede en Kanda, Tokio.

El objetivo: difundir el conocimiento correcto sobre los hongos y promover su consumo como alimento saludable y sostenible, especialmente durante el mes de octubre, cuando su demanda y su presencia en los bosques alcanzan su punto máximo.

🍁 Octubre, el mes del “tesoro del monte”

En Japón, el otoño es sinónimo Yamanosachi (山の幸,sabores del bosque). Octubre marca la temporada en que los hongos crecen en abundancia, impulsando tanto la recolección silvestre —el popular kinoko-gari (きのこ狩り)— como las ventas en supermercados, donde se montan secciones especiales dedicadas a la variedad de hongos locales.

Durante esta fecha, se organizan exposiciones, ferias gastronómicas y talleres educativos en distintas prefecturas. En muchos eventos, expertos enseñan cómo identificar especies comestibles y evitar las venenosas, un tema importante en un país donde se conocen unas 100 especies comestibles y alrededor de 40 tóxicas de las más de 4,000 registradas.

🍄 Un mosaico de sabores: del shiitake al enoki

Los hongos son parte esencial del washoku (和食), la gastronomía tradicional japonesa reconocida por la UNESCO. Entre los más populares están:

Shiitake (しいたけ): con aroma profundo, usado en sopas y guisos.

Enokitake (えのきたけ): de tallo largo y delgado, común en nabemono (ollas calientes).

Bunashimeji (ぶなしめじ): con sabor suave y textura firme.

Eringi (エリンギ): apreciado por su textura parecida a la carne.

Maitake (まいたけ): “el hongo danzante”, famoso por su sabor umami.

Nameko (なめこ): pequeño y viscoso, ideal para miso shiru.

Kikurage (きくらげ): o “oreja de madera”, frecuente en platos chinos.

Estos ingredientes no solo enriquecen los platos japoneses, sino que son fuente de fibra, proteínas, antioxidantes y vitamina D, contribuyendo a la salud intestinal y al fortalecimiento inmunológico.

🌱 Más allá de la mesa: desarrollo rural y sostenibilidad

La Asociación Japonesa para la Promoción de Productos Forestales Especiales no se limita al hongo: promueve también castañas, nueces y verduras de montaña como el warabi o el tara no me, con el propósito de impulsar las economías rurales y mantener vivas las tradiciones forestales del país.

Desde su fundación en 1984, organiza concursos culinarios, cursos de capacitación para asesores de hongos y plantas silvestres, y publica la revista mensual Tokusan Jōhō para difundir información técnica y cultural.

🌸 Un símbolo de equilibrio con la naturaleza

El Día del Hongo no solo celebra un alimento: representa la armonía entre el ser humano y el bosque, la conexión ancestral con los recursos naturales y el espíritu de agradecimiento que caracteriza al otoño japonés.

En tiempos en que la sostenibilidad alimentaria y la salud ocupan el centro del debate, el pequeño hongo japonés vuelve a recordarnos algo grande: que la naturaleza, en su silencio, ofrece los nutrientes más valiosos.

