[yoronchōsa] Nuevo liderazgo, viejas tensiones

Entre esperanza y polémica: Takaichi inicia su mandato con la prensa bajo la lupa

📍Tōkyō | 16 de octubre

La agencia Jiji Press publicó hoy jueves los resultados de su encuesta nacional realizada entre el 10 y el 13 de octubre, donde se evalúa la reacción del público ante la eventual formación del gabinete de Takaichi Sanae (高市早苗), recientemente elegida presidenta del Partido Liberal Democrático (PLD).

Según el sondeo, el 43,8% de los encuestados manifestó que “apoyaría” al nuevo gabinete, mientras que solo el 23,0% dijo no apoyarlo, mostrando una diferencia positiva de más de 20 puntos.

El informe subraya que la llegada de la primera mujer en la historia de Japón al cargo de Primera Ministra genera un sentimiento de expectativa. Para ponerlo en contexto, cuando Fumio Kishida asumió el cargo en 2021, su gabinete debutó con un 40,3% de aprobación, y el hipotético “gabinete Ishiba” —según una simulación previa— habría obtenido apenas 28,0%.

🧩 Contexto político: esperanza en medio del desgaste

El repunte en la intención de apoyo se interpreta como un deseo de renovación dentro del electorado conservador. Después de los escándalos que marcaron el final del mandato de Kishida —entre ellos, casos de financiación irregular y la creciente desconfianza hacia la prensa—, la figura de Takaichi representa para muchos votantes una oportunidad de “nuevo comienzo”, pese a su perfil ideológico marcadamente nacionalista.

La encuesta de Jiji también refleja que, si bien existe entusiasmo por la novedad histórica, una parte del electorado se mantiene cauta, observando si Takaichi podrá diferenciarse del sistema político que heredó y manejar las tensiones internas del PLD.

📸 Controversia: el comentario «Shiji-ritsu sagete yaru»

Hace unos días, la propia agencia Jiji Press se vio envuelta en polémica.

En redes sociales comenzó a circular un audio grabado dentro de la sede del PLD en el que se escuchaba a un miembro de la prensa decir:

Shiji-ritsu sagete yaru「支持率下げてやる」 (“Le bajaremos la tasa de aprobación”).

Tras una investigación interna, Jiji confirmó que el autor de la frase fue un camarógrafo de su departamento prensa quien habría hecho el comentario mientras esperaba el inicio de una rueda de prensa con Takaichi el 7 de octubre.

La empresa emitió un comunicado de disculpa y aplicó una “advertencia severa” al trabajador involucrado, insistiendo en que el incidente no refleja la postura editorial de la agencia.

⚖️ Reacciones y análisis

El incidente desató un intenso debate sobre la imparcialidad de los medios japoneses, justo en un momento donde la confianza pública en la prensa política es baja.

Sectores afines al PLD calificaron el hecho como una muestra del “sesgo anti-gobierno” de parte de algunos reporteros, mientras que analistas liberales advirtieron sobre el riesgo de usar un error individual para desacreditar el trabajo periodístico en general.

Aun así, la combinación de una figura histórica en el poder y una prensa bajo escrutinio ha generado un ambiente político cargado, donde cada palabra y cada gesto de Takaichi podrían definir no solo su mandato inicial, sino también la relación entre el nuevo gobierno y los medios de comunicación.

