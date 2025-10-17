[kinenbi]   Okinawa Soba no hi

Entre vapor y memoria: el soba que sobrevivió a la guerra y unió corazones

📍Tōkyō | 17 de octubre

Cada 17 de octubre se celebra en Japón el Okinawa Soba no hi「沖縄そばの日」(Día del Okinawa Soba), una fecha dedicada al plato más emblemático de la cocina okinawense.

🌺 Origen de la conmemoración

La jornada fue establecida en 1997 por la Asociación Cooperativa de Fideos Frescos de Okinawa (沖縄生麺協同組合), con sede en Naha. La fecha conmemora el 17 de octubre de 1978, día en que el Consejo de Comercio Justo autorizó oficialmente el uso del nombre “Okinawa Soba” como denominación especial, reconociéndolo además como producto tradicional japonés.

🍜 Significado cultural

El Okinawa Soba representa la identidad gastronómica de las islas. Aunque su nombre contiene la palabra “soba”, no está hecho con harina de trigo sarraceno (buckwheat) como el soba del Japón continental, sino exclusivamente con harina de trigo, de ahí su textura más firme y su apariencia similar a los fideos chinos.

En la lengua local se conoce como 「うちなーすば」(uchinā suba), y en el día a día los habitantes simplemente lo llaman “soba” o “suba”. Este plato ha sido incluido entre los “100 platos rurales tradicionales de Japón” (農山漁村の郷土料理百選).

🐖 Preparación y variantes

El caldo combina cerdo y bonito seco (katsuobushi), logrando un sabor profundo y suave.

Los ingredientes típicos incluyen:

三枚肉 (sanmainiku): panceta de cerdo estofada,

かまぼこ (kamaboko): pastel de pescado,

ねぎ (negi): cebollín,

Opcionalmente ソーキ (sōki): costillas de cerdo, o てびち (tebichi): patas de cerdo.

Algunos añaden jengibre rojo encurtido, huevo fino en tiras o kombu atado para realzar el color y la tradición.

🏝️ Más que un plato

Para los okinawenses, el Okinawa Soba simboliza familia, comunidad y herencia cultural. Su día conmemorativo busca difundir el valor de esta receta que, tras la Segunda Guerra Mundial, se consolidó como símbolo de resiliencia y orgullo local.

🍲 El 17 de octubre no es solo una fecha gastronómica, sino una celebración del espíritu de Okinawa y de su sabor único que conecta generaciones.

