[kinenbi]   Kaigai Ryokō no Hi

De John Manjirō a Hawaii: la historia de cómo los japoneses aprendieron a cruzar océanos

📍Tōkyō | 19 de octubre

Cada 19 de octubre, Japón celebra el Kaigai Ryokō no Hi (海外旅行の日) una jornada creada por agencias de viaje y asociaciones de turismo para conmemorar el placer y el aprendizaje que ofrece viajar al extranjero.

La fecha no es casualidad: proviene de un juego de palabras entre los números “10 (to)” y “19 (iku)”, que juntos suenan como “Tōku e iku” (遠くへ行く, ir lejos)

En un país insular como Japón, donde “viajar al extranjero” implica literalmente cruzar el mar, esta conmemoración tiene un profundo simbolismo cultural: representa el deseo de abrirse al mundo.

Históricamente, los viajes internacionales eran privilegio de diplomáticos o marineros. El pionero más recordado es John Manjirō (ジョン万次郎), quien en el siglo XIX fue rescatado por un barco estadounidense y se convirtió en el primer japonés en vivir y estudiar fuera del país.

Sin embargo, el turismo masivo comenzó recién en los años 70, cuando el número de japoneses que cruzaban fronteras superó por primera vez el millón en 1972.

Hoy, millones de ciudadanos viajan cada año —principalmente a Estados Unidos, China, Corea del Sur y Taiwán—, siendo Hawái el destino icónico: cada año lo visitan cerca de 1,5 millones de japoneses.

Más allá de las playas o las compras, la fecha busca recordar que viajar es también un acto de aprendizaje y entendimiento mutuo, especialmente en tiempos en que el aislamiento y las fronteras culturales vuelven a tensarse.

