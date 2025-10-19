Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Efemérides

[kinenbi]   Kaigai Ryokō no Hi

PorNoticiasNippon

Oct 19, 2025 #aniversario, #efemérides, #Kaigai Ryokō no Hi, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #“Día del Viaje al Extranjero, #今日は何の日, #海外旅行の日, #記念日

De John Manjirō a Hawaii: la historia de cómo los japoneses aprendieron a cruzar océanos

 

📍Tōkyō | 19 de octubre

Cada 19 de octubre, Japón celebra el Kaigai Ryokō no Hi (海外旅行の日) una jornada creada por agencias de viaje y asociaciones de turismo para conmemorar el placer y el aprendizaje que ofrece viajar al extranjero.

La fecha no es casualidad: proviene de un juego de palabras entre los números “10 (to)” y “19 (iku)”, que juntos suenan como “Tōku e iku” (遠くへ行く, ir lejos)

En un país insular como Japón, donde “viajar al extranjero” implica literalmente cruzar el mar, esta conmemoración tiene un profundo simbolismo cultural: representa el deseo de abrirse al mundo.

Históricamente, los viajes internacionales eran privilegio de diplomáticos o marineros. El pionero más recordado es John Manjirō (ジョン万次郎), quien en el siglo XIX fue rescatado por un barco estadounidense y se convirtió en el primer japonés en vivir y estudiar fuera del país.

Sin embargo, el turismo masivo comenzó recién en los años 70, cuando el número de japoneses que cruzaban fronteras superó por primera vez el millón en 1972.

Hoy, millones de ciudadanos viajan cada año —principalmente a Estados Unidos, China, Corea del Sur y Taiwán—, siendo Hawái el destino icónico: cada año lo visitan cerca de 1,5 millones de japoneses.

Más allá de las playas o las compras, la fecha busca recordar que viajar es también un acto de aprendizaje y entendimiento mutuo, especialmente en tiempos en que el aislamiento y las fronteras culturales vuelven a tensarse.

 

©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Efemérides

[kinenbi]   Reitō shokuhin no hi

Oct 18, 2025 NoticiasNippon
Efemérides

[kinenbi]   Okinawa Soba no hi

Oct 17, 2025 NoticiasNippon
Efemérides

[kinenbi] Toro no hi

Oct 16, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Redes sociales

[sōsharunettowāku] ¿Falta de educación o desconocimiento cultural?

2025-10-19 NoticiasNippon No hay comentarios
Convivencia

[gaikokujin kankōkyaku] turistas en la mira

2025-10-19 NoticiasNippon No hay comentarios
Mundo

[sekai no nyūsu] susto en Air China

2025-10-19 NoticiasNippon No hay comentarios
Efemérides

[kinenbi]   Kaigai Ryokō no Hi

2025-10-19 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.