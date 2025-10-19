[sōsharunettowāku] ¿Falta de educación o desconocimiento cultural?

De símbolo de lealtad a escenario de polémica: Hachikō vuelve a ser víctima del turismo sin respeto

📍Tōkyō, 19 de octubre

Una turista extranjera generó fuerte indignación en redes sociales japonesas al ser grabada mientras se subía sobre la estatua de Hachikō, el famoso perro símbolo de lealtad ubicado frente a la estación de Shibuya, para tomarse una fotografía.

El video, difundido en plataformas como X (Twitter) y TikTok, muestra a la mujer riendo mientras se coloca a horcajadas sobre el monumento.

Para muchos japoneses, la imagen no solo representa una falta de respeto hacia uno de los lugares más emblemáticos del país, sino también un ejemplo del creciente problema de conductas inapropiadas de visitantes extranjeros en espacios públicos.

🇯🇵 Un símbolo nacional convertido en escenario de polémica

La estatua de Hachikō, instalada en 1934, es uno de los puntos turísticos más visitados de Japón. El perro, conocido por esperar fielmente a su dueño durante años tras su muerte, simboliza la lealtad y el amor incondicional —valores profundamente arraigados en la cultura japonesa.

En los últimos años, las autoridades del distrito de Shibuya han colocado múltiples carteles pidiendo a los visitantes no tocar, trepar ni sentarse sobre el monumento. Sin embargo, las imágenes de turistas haciendo justamente eso se repiten cada temporada alta, alimentando el debate sobre los límites del respeto cultural.

⚖️ Marco legal

Aunque Japón no cuenta con una ley específica que castigue subirse a una estatua pública, este tipo de conducta puede ser sancionada bajo otras figuras del Código Penal Japonés (刑法), como:

•Artículo 261 (Damage to Property / 器物損壊罪): castiga el daño o deterioro de bienes ajenos, incluso públicos, con hasta 3 años de prisión o multa de 300,000 yenes.

•Artículo 1 de la Ordenanza de Buenas Conductas Públicas (迷惑防止条例) de Tokio: prohíbe acciones que “molesten o perturben la tranquilidad de los demás en lugares públicos”.

En casos recientes, las autoridades han optado por advertencias, multas o notificaciones consulares, buscando equilibrar la educación turística con el mantenimiento del orden público.

💬 Debate social: turismo y civismo

El incidente reavivó una pregunta recurrente en la opinión pública japonesa:

“¿Debe Japón endurecer las sanciones contra turistas irrespetuosos?”

Mientras algunos piden multas más severas y señalización multilingüe, otros sostienen que la prioridad debería ser educar y sensibilizar a los visitantes sobre el valor cultural de los lugares que visitan.

En foros japoneses, muchos usuarios expresaron tristeza:

“Hachikō no es un objeto para posar. Es parte del alma de Shibuya.”

©️ Noticias Nippon