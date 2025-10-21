[takaichi shūshō] elección histórica

Takaichi Sanae, primera mujer en ocupar el cargo de Primera Ministra de Japón

📍Tōkyō | 21 de octubre

En un día histórico para la política japonesa, Takaichi Sanae (高市早苗) fue elegida hoy martes como la 104.ª Primera Ministra del país, marcando un precedente como la primera mujer en asumir el máximo cargo ejecutivo de Japón.

La votación se realizó en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes (衆議院本会議), donde Takaichi, actual presidenta del Partido Liberal Democrático (自民党, LDP), obtuvo la mayoría absoluta gracias al apoyo de su partido y del socio de coalición Nippon Ishin no Kai (日本維新の会).

Por la tarde, la nueva mandataria acudirá al Palacio Imperial (皇居) para el acto de nombramiento oficial por el Emperador (首相親任式) y la ceremonia de certificación de ministros (閣僚認証式). Con esto, se formalizó el nacimiento del Gabinete Takaichi (高市内閣), que inició funciones la misma noche.

⚖️ Marco legal y proceso institucional

La transición de poder siguió el procedimiento establecido por la Constitución de Japón (日本国憲法) y la Ley de Gabinete (内閣法):

Renuncia formal del Gabinete saliente de Shigeru Ishiba (石破茂), aprobada en Consejo de Ministros a las 8:50 a. m. Elección del nuevo Primer Ministro por las dos cámaras del Parlamento (衆議院 y 参議院). Nombramiento imperial y juramento ministerial. Primera reunión del nuevo gabinete, seguida de una conferencia de prensa donde la Primera Ministra presentó las líneas generales de su política: Refuerzo económico frente a la inflación.

Estabilidad institucional.

Reformas estructurales para fomentar la participación femenina y digital.

Creación de un Ministerio de Política Migratoria y de Extranjería, nuevo pilar del gabinete.

💬 Líneas de gobierno

En su primer mensaje como Primera Ministra, Takaichi declaró su intención de formar “un gabinete de acción y unidad nacional”, guiado por los principios de:

“Participación total y cooperación de todas las generaciones” 「全員活躍・全世代総力結集」

Prometió medidas inmediatas para mitigar la inflación, garantizar la seguridad económica, y fortalecer la política migratoria mediante una nueva oficina centralizada bajo su supervisión directa.

El partido aliado Nippon Ishin no Kai no tendrá ministros en el gabinete, pero colaborará a nivel parlamentario. Su presidente, Endō Takashi, actuará como asesor especial del Primer Ministro, encargado de coordinar la comunicación entre ambos partidos.

🕊️ Relevancia histórica

El ascenso de Takaichi representa una redefinición simbólica del liderazgo político japonés, donde las mujeres ocupan menos del 10 % de los escaños parlamentarios. Su perfil conservador, su experiencia como ministra de Asuntos Internos y su relación con el ala tradicionalista del LDP convierten su gobierno en una prueba de equilibrio entre continuidad institucional y reformas de modernización social.

©NoticiasNippon