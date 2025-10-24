[gaikokujin] el costo legal de mentir ante inmigración

De aprendices a acusados: el costo legal de mentir ante inmigración en Japón

📍Osaka | 24 de octubre

La Policía Prefectural detuvo a dos ciudadanos vietnamitas —una mujer de 36 años identificada como Nguyen Thi Mai y un hombre cuya identidad no ha sido revelada— acusados de falsificar certificados de aprobación de examen con el fin de obtener ilegalmente la visa de trabajo “Tokutei Ginō” (特定技能1号, Habilidad Específica de Nivel 1), informó la División de Investigación Internacional.

Ambos sospechosos residían en la prefectura de Gunma y habían ingresado originalmente como aprendices técnicos (技能実習生), un estatus que solo permite permanecer un año en Japón.

Sin embargo, con la visa Tokutei Ginō, habrían podido extender su estadía hasta por cinco años, lo que los llevó —según la investigación— a falsificar documentos oficiales de aprobación de examen, incluyendo las pruebas de competencia en idioma japonés y habilidades laborales.

⚖️ Marco legal

El caso está siendo tratado como una violación al Artículo 70 de la Ley de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (入管難民法第70条), que castiga la presentación de declaraciones falsas o documentos fraudulentos ante las autoridades migratorias.

La pena prevista puede llegar a hasta tres años de prisión o multa de hasta tres millones de yenes, además de la revocación del estatus de residencia y deportación inmediata.

Asimismo, los falsificadores podrían enfrentar cargos bajo el Artículo 155 del Código Penal Japonés (刑法第155条), que sanciona la falsificación de documentos oficiales con penas de hasta diez años de prisión.

El Ministerio de Justicia ha señalado en múltiples ocasiones que el uso de certificados falsos de examen, especialmente en el sistema de visas Tokutei Ginō, “socava la confianza pública en los mecanismos de selección laboral” y puede derivar en revisiones más estrictas de los exámenes y controles de autenticidad por parte de las autoridades y las empresas empleadoras.

🔍 Antecedentes: red de suplantaciones en exámenes

La investigación se enmarca dentro de una serie de operativos que, desde junio, han destapado una red de exámenes suplantados (“替え玉受験”) en la llamada Nihongo Kiso Tesuto (日本語基礎テスト, Prueba Básica de Japonés).

En ese caso, nueve vietnamitas fueron arrestados por realizar o facilitar pruebas en nombre de otros solicitantes.

Durante el análisis de esa red, la policía descubrió que los actuales detenidos habrían falsificado directamente los certificados, lo que apunta a un nivel más sofisticado de fraude, posiblemente vinculado con intermediarios que venden documentos apócrifos a migrantes que buscan mejorar su estatus.

💬 Impacto y contexto social

Japón cuenta actualmente con más de 200,000 trabajadores bajo el estatus Tokutei Ginō, principalmente de Vietnam, Filipinas e Indonesia.

El programa busca cubrir la escasez de mano de obra en sectores como procesamiento de alimentos, construcción y agricultura, pero ha enfrentado críticas por casos de explotación laboral y vulnerabilidad frente a intermediarios sin escrúpulos.

Las autoridades temen que la proliferación de certificados falsos deslegitime el sistema y aumente la desconfianza hacia los trabajadores extranjeros en general, en un momento en que el debate sobre la convivencia multicultural en Japón se encuentra especialmente sensible.

