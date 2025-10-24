[tēmapāku]   entretenimiento japonés conquista a Asia

Japón reafirma su poder en el turismo temático: tres parques entre los siete más visitados del mundo

📍Tōkyō | 24 de octubre

La Themed Entertainment Association (TEA) publicó este 24 de octubre el ranking mundial de asistencia a parques temáticos durante 2024, y Universal Studios Japan (USJ) se mantuvo en el tercer puesto global por tercer año consecutivo, con 16 millones de visitantes, sin variación respecto al año anterior.

El liderazgo mundial sigue en manos de Estados Unidos: Magic Kingdom (Florida) recibió 17.83 millones de visitantes, seguido por Disneyland (California) con 17.33 millones.

🇯🇵 Rivalidad doméstica: Tokyo Disneyland acorta la brecha

En Japón, Tokyo Disneyland (TDL) consolidó su cuarto lugar mundial con 15.1 millones de visitantes, un incremento del 2.6% respecto a 2023. La diferencia con USJ se redujo a solo 900 mil personas, marcando una competencia cada vez más reñida entre ambos gigantes del entretenimiento japonés.

Mientras tanto, Tokyo DisneySea, impulsado por la apertura de su nueva área “Fantasy Springs” en junio (una inversión de más de 320 mil millones de yenes), subió un 2.9% hasta 12.44 millones de visitantes, colocándose en el séptimo lugar mundial.

Combinados, TDL y DisneySea atrajeron 27.54 millones de visitantes, superando a USJ en un 72%.

🌏 China en ascenso, Osaka mira hacia Occidente

El informe de la TEA destaca también el impulso de los parques chinos: Shanghai Disneyland creció un 5%, alcanzando 14.7 millones de visitantes, mientras que Chimelong Ocean Kingdom llegó a 12.62 millones.

En este contexto, la TEA señala que USJ deberá reforzar su atractivo hacia los visitantes europeos y australianos, ya que su clientela internacional actual depende en gran parte del turismo del Este Asiático.

🦍 Mirando al futuro: Donkey Kong y la Expo Osaka-Kansai 2025

La asociación prevé que el nuevo área temática de “Donkey Kong”, que abrirá en 2025 dentro del “Super Nintendo World” de USJ, generará un fuerte aumento de visitantes.

Además, la cercanía con la Expo 2025 Osaka-Kansai podría crear un efecto sinérgico, consolidando a Osaka como uno de los polos turísticos y de entretenimiento más potentes del mundo.

📊 Ranking global 2024 — Visitantes (millones)

Puesto Parque País Visitantes Variación vs 2023 1 Magic Kingdom EE.UU. 17.83 +0.7% 2 Disneyland EE.UU. 17.33 +0.5% 3 Universal Studios Japan Japón 16.00 0% 4 Tokyo Disneyland Japón 15.10 +2.6% 5 Shanghai Disneyland China 14.70 +5.0% 6 Chimelong Ocean Kingdom China 12.62 +0.9% 7 Tokyo DisneySea Japón 12.44 +2.9%

(Fuente: Themed Entertainment Association – TEA, EE. UU.)

©NoticiasNippon