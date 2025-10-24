Japón endurece control sobre extranjeros sin cerrar puertas

📍Tōkyō | 24 de octubre

La primera ministra Takaichi Sanae dedicó uno de los pasajes más esperados de su discurso de política general ante la Dieta al tema migratorio, un asunto que hoy divide a la sociedad japonesa.

En un tono firme pero calculado, declaró que su gobierno responderá con “mano decidida” ante los delitos cometidos por extranjeros, al tiempo que subrayó que “el Estado japonés no caerá en el terreno del rechazo o la discriminación”.

“Nos distinguiremos claramente del nacionalismo excluyente”, enfatizó Takaichi, dejando entrever que su administración pretende equilibrar seguridad y convivencia, una fórmula compleja en un país donde más del 65% de la población —según encuestas recientes— considera que deben endurecerse las regulaciones hacia extranjeros.

La mandataria anunció la creación de un ministro encargado específicamente de los asuntos de población y control migratorio, con potestad para coordinar políticas entre los ministerios de Justicia, Trabajo e Interior. Entre sus tareas:

Supervisar la aplicación estricta de las leyes de residencia y empleo ,

Revisar las normas sobre adquisición de terrenos por parte de extranjeros ,

Y reforzar el cumplimiento de reglas en sectores sensibles como turismo, construcción y agricultura, donde aumentaron las denuncias por abusos laborales o violaciones de contrato.

El discurso llega en un contexto de creciente tensión social: desde la masificación del turismo y los problemas de convivencia en zonas urbanas, hasta casos recientes de delitos cometidos por visitantes o trabajadores temporales. Takaichi reconoció la dependencia económica de Japón del trabajo extranjero, pero insistió en que “el respeto a las reglas es la base de toda convivencia”.

Con esta declaración, la premier busca reencauzar la narrativa migratoria: firmeza legal sin alimentar el resentimiento social. Analistas en Tokio interpretan el mensaje como un intento de restaurar la confianza pública en la gestión migratoria tras años de controversias, y de desmarcar su liderazgo de discursos xenófobos emergentes en la ultraderecha japonesa.











Política

En su primer gran discurso de política general ante la Dieta, Takaichi dibujó un mapa de ruta que mezcla músculo fiscal, aceleración del rearme y una promesa de “convivencia” que, dijo, traza una línea frente al rechazo a los extranjeros.

La jefa de gobierno anunció que Japón alcanzará el 2% del PIB en gasto de defensa dentro del presente año fiscal—dos años antes de lo previsto—y que revisará la estrategia de seguridad para responder a la presión de China, Corea del Norte y Rusia.

En economía, Takaichi defendió una “fiscalidad proactiva”: usar el presupuesto suplementario para elevar ingresos de los hogares, mejorar el ánimo del consumidor y aumentar la recaudación sin subir impuestos, coordinándose con el Banco de Japón para que la inflación descanse en alzas salariales sostenibles, no en costos

El capítulo social giró hacia el costo de vida: alivios en combustibles, apoyo a pymes y refuerzo a sanidad y cuidado de mayores.

En el frente exterior, la premier reanudará el impulso del eje con Estados Unidos, con miras a consolidar la disuasión regional y a presentarse a la próxima visita del presidente estadounidense con metas de defensa ya adelantadas.

El mensaje político quedó claro: orden, crecimiento y seguridad como triada para recuperar la confianza ciudadana y estabilizar la coalición con Nippon Ishin. Resta ver si el equilibrio entre gasto, deuda y salarios alcanza para sostener esa promesa sin encender nuevas alarmas fiscales.

Anexo

Discurso de política general de la Primera Ministra Takaichi ante la 219.ª Dieta

(Aprobado por el Gabinete el 24 de octubre de 2025, Reiwa 7)

1. Introducción

Como alguien que cree firmemente en la fuerza latente de Japón y de su pueblo, asumo la responsabilidad de abrir el futuro de nuestro país y comparezco hoy ante ustedes.

Convertiremos las inquietudes sobre la vida actual y el futuro en esperanza y construiremos una economía fuerte. Haremos más fuerte y próspero al archipiélago japonés. Nos enfrentaremos a los retos que encara el mundo y recuperaremos una diplomacia japonesa que florezca en el centro de la escena internacional. Con una firme decisión de no rendirme jamás, trabajaré con audacia por el Estado y por el pueblo.

Sin “estabilidad política”, no es posible impulsar ni políticas económicas vigorosas ni políticas firmes de diplomacia y seguridad. Con esta convicción, hemos establecido un gobierno de coalición entre el Partido Liberal Democrático y la Asociación para la Innovación de Japón (Nippon Ishin), sobre la base de un amplio acuerdo programático orientado a la “reconstrucción de Japón”.

Seguiremos asegurando la estabilidad política en beneficio del Estado y la ciudadanía. Aceptaremos propuestas de política de todos los partidos siempre que no contradigan las directrices básicas del gobierno, y debatiremos con flexibilidad y sinceridad. Nos volcaremos igualmente en las reformas para recuperar la confianza de la ciudadanía en la política.

Si es por el bien del Estado y del pueblo, nunca nos rendiremos. Esta es la línea inamovible de este Gabinete.

2. Lineamientos básicos de la política económica y fiscal

Para llevar a cabo cualquier cosa, es imprescindible construir una “economía fuerte”. Presento a continuación los principios básicos de la política económica y fiscal para ese fin.

Este Gabinete se guiará por la idea de “finanzas al servicio de la economía”. Bajo el concepto de un “activismo fiscal responsable”, realizaremos un gasto público estratégico para construir una “economía fuerte”. Con ello buscaremos aumentar los ingresos, mejorar el ánimo de consumo, elevar los beneficios empresariales y, sin subir los tipos impositivos, incrementar la recaudación. Queremos que la ciudadanía perciba los frutos de la recuperación a través de este círculo virtuoso, transformando la inquietud en esperanza.

Siguiendo esta hoja de ruta, conteniendo el crecimiento del saldo de la deuda dentro de la tasa de crecimiento económico y reduciendo la relación deuda pública/PIB, haremos sostenible la hacienda pública y aseguraremos la confianza de los mercados.

3. Medidas frente a la carestía

La prioridad absoluta de este Gabinete es responder a la subida de precios que enfrenta la ciudadanía. Llevaremos alivio de forma segura y rápida.

Es necesario que los salarios superen la inflación, pero si simplemente trasladamos esa carga a las empresas, sólo empeorará su situación financiera. Crear un entorno que permita incrementos salariales sostenidos es precisamente el papel del gobierno.

Sin embargo, tomará cierto tiempo asentar un aumento continuo de los salarios reales. Además, urge actuar frente al impacto de las medidas arancelarias de Estados Unidos sobre algunas empresas, y apoyar a centros médicos y residencias de cuidados cuyos problemas financieros se agravan. Ya he instruido iniciar la formulación de un paquete económico. Sumando diálogos sinceros y acuerdos con la oposición, cerraremos pronto las medidas y presentaremos al Parlamento el presupuesto suplementario necesario. Unamos la inteligencia de oficialismo y oposición para que estas medidas y el presupuesto suplementario protejan la vida de la gente.

En cuanto a las prestaciones prometidas por el PLD en las elecciones a la Cámara Alta de este verano, no las implementaremos porque no contaron con la comprensión ciudadana. En su lugar, abordaremos con detalle cada una de las preocupaciones de la población sobre la carestía.

Primero, sobre el llamado tipo impositivo temporal del “impuesto a la gasolina”: a la luz de los debates entre partidos, buscaremos aprobar en esta sesión la ley para su abolición. En cuanto al tipo temporal del impuesto al gasóleo, también procuraremos su pronta eliminación. Aseguraremos al mismo tiempo fuentes estables de ingresos para el gobierno central y los municipios, y hasta que se concrete la abolición, utilizaremos subsidios para apoyar la bajada de precios.

Para proteger la vida y garantizar servicios necesarios, es urgente actuar con los centros médicos y residencias de cuidados en déficit. Aunque los aranceles de atención médica y de cuidados reflejarán adecuadamente subidas salariales y de precios, sin esperar a la revisión periódica habilitaremos subsidios que mejoren la gestión y el trato al personal, adelantando sus efectos.

Además, revisaremos adecuadamente las tarifas de contratos de encargo del sector público con privados, considerando la subida de precios.

Protegeremos a las pymes y microempresas del alza de costos. Apoyaremos firmemente subidas salariales e inversión en equipos mediante respaldo a la productividad, facilidades para sucesión empresarial y M&A, y mayor corrección en las prácticas comerciales.

Ampliaremos las transferencias locales de apoyo prioritario a municipios. Crearemos menús recomendados para asistir a personas afectadas por la carestía, a pymes que no puedan aprovechar los incentivos fiscales a la subida salarial, y a la agricultura, silvicultura y pesca, a fin de suministrar ayudas rápidas y ajustadas a la realidad local. También apoyaremos las facturas de electricidad y gas durante el invierno riguroso.

Respecto al llamado “muro de los 1,03 millones de yenes”, con base en las conversaciones entre partidos, en el ajuste de fin de año fiscal elevaremos la cobertura hasta 1,6 millones. Avanzaremos asimismo un debate sincero sobre elevar aún más la deducción básica de acuerdo con la inflación.

En cuanto a la gratuidad de la educación secundaria y de los comedores escolares, siguiendo el debate acumulado de manera multipartidaria, avanzaremos en el diseño del sistema y, junto con asegurar fuentes estables de financiamiento, lo implementaremos desde abril próximo. Aprovecharemos esta oportunidad para revisar también el modelo de la educación secundaria en Japón.

Debemos aliviar la carga fiscal y de seguros sociales de los hogares de ingresos bajos y medios y lograr que el ingreso neto aumente según el nivel de renta. Iniciaremos pronto el diseño de un sistema de crédito fiscal reembolsable (con prestación).

Frente a las medidas arancelarias de Estados Unidos, prepararemos menús de apoyo adaptados a la situación y necesidades de las empresas, como líneas de liquidez para pymes, y haremos todo lo posible por mitigar el impacto.

4. Crecimiento económico vigoroso mediante “inversiones de gestión de crisis” audaces

A mediano y largo plazo, es crucial agrandar el tamaño de la economía japonesa. Apuntaremos a un crecimiento robusto haciendo florecer tecnologías de punta que ayuden a resolver nuestros retos. Para ello, estableceremos el “Consejo de Estrategia de Crecimiento de Japón”.

El eje de nuestra estrategia de crecimiento son las “inversiones de gestión de crisis”: inversiones estratégicas, coordinadas entre sector público y privado y de carácter preventivo, frente a riesgos y desafíos como seguridad económica, alimentaria y energética, seguridad sanitaria, y refuerzo de la resiliencia nacional. Si Japón logra ofrecer productos, servicios e infraestructuras que resuelvan retos comunes globales, ello se traducirá en más crecimiento. Transformaremos la inquietud en esperanza y abriremos nuevas sendas de expansión económica.

En campos estratégicos como IA y semiconductores, construcción naval, cuántica, biotecnología, aeroespacial, ciberseguridad, etc., activaremos inversión con decisión y ofreceremos apoyo integral —promoción de internacionalización, formación de talento, fomento de startups, I+D, vínculo academia-industria y estandarización internacional— para movilizar inversión privada.

Para ser “el país del mundo donde es más fácil desarrollar y aprovechar la IA”, aceleraremos la I+D y la industrialización de nuevas tecnologías digitales, incluida la interconexión de datos. Apoyaremos también la expansión exterior de industrias digitales, incluyendo la de contenidos.

Felicito a los doctores Shimon Sakaguchi y Susumu Kitagawa por el Premio Nobel. La base de una economía fuerte son la ciencia y tecnología de excelencia y las personas capaces de generar innovación. Fortaleceremos la educación pública y reformaremos las universidades, al tiempo que ofreceremos apoyo estratégico a la ciencia, la tecnología y la formación de recursos humanos, con la mira puesta en convertirnos en una “nación líder en nuevas tecnologías”.

Para acelerar la estrategia de crecimiento, necesitamos el poder de las finanzas. Basándonos en los avances del giro de “ahorro a inversión” hacia una “nación de gestión de activos”, elaboraremos una estrategia para liberar, a través de las finanzas, el potencial de la economía nacional y regional, trabajando en alianza público-privada.

Al fortalecer así la oferta de Japón y construir una economía en la que confíen los inversores globales, generaremos un círculo virtuoso en el que afluyan capitales del mundo.

5. Seguridad alimentaria

Revitalizar las regiones y asegurar la seguridad alimentaria exige impulsar la agricultura, la silvicultura y la pesca. En agricultura, durante un “periodo concentrado de cinco años para la transformación estructural”, aseguraremos un presupuesto adicional. Con tecnologías de punta —plantas de cultivo de nivel mundial, acuicultura en tierra, información satelital, análisis con IA, sensores— promoveremos las exportaciones y crearemos un sector primario que genere ingresos.

6. Seguridad energética

Para sostener la vida de la población y la industria nacional, y reforzar además la competitividad territorial, es indispensable un suministro energético estable y de bajo costo. En particular, las fuentes nacionales, como la energía nuclear y las celdas solares de perovskita, son importantes. Usando el presupuesto GX, y con el entendimiento local y el cuidado ambiental como premisas, aprovecharemos al máximo la generación descarbonizada, a la par que impulsamos el ahorro energético exhaustivo y la sustitución de combustibles mediante tecnologías de fotónica-electrónica, entre otras. Apuntaremos también a la pronta aplicación social de reactores innovadores de próxima generación y de la energía de fusión.

Concretaremos de inmediato estas políticas y, con el esfuerzo de toda la nación, lograremos una economía fuerte.

7. Medidas de “resiliencia nacional” en la era Reiwa

Japón es uno de los países con más desastres del mundo. La prevención anticipada frente a megadesastres —como el terremoto de la Fosa de Nankai o uno directamente bajo la capital—, así como la respuesta de emergencia, recuperación y reconstrucción, son tareas prioritarias del Estado.

Para reforzar de raíz el sistema de gestión de desastres, aceleraremos los preparativos para establecer una Agencia de Gestión de Desastres el próximo año fiscal. Revisaremos integralmente los riesgos con simulaciones de gobierno y municipios, y, aprovechando tecnologías digitales, información satelital, ondas electromagnéticas y drones, reforzaremos infraestructuras de prevención y el mantenimiento de infraestructuras envejecidas; en lo físico y lo institucional, afianzaremos la prevención anticipada y el mantenimiento preventivo.

Ante la mayor frecuencia y gravedad de desastres naturales, y con base en avances de predicción, promulgaremos reformas para introducir nuevas alertas especiales por inundaciones y un sistema conjunto de pronóstico/alerta por marejadas.

Construiremos un sistema de respaldo para las funciones críticas de la capital; aceleraremos el estudio sobre las responsabilidades y funciones de la capital y de una “subcapital”, con miras a una economía policéntrica.

“Sin la reconstrucción de Fukushima no hay reconstrucción de Tōhoku; sin la de Tōhoku no hay renacimiento de Japón”. Apoyaremos la vida, las industrias y los medios de subsistencia de los damnificados, e impulsaremos la Iniciativa de la Costa de la Innovación de Fukushima.

En breve se cumplirán dos años del sismo de la península de Noto y un año de las lluvias torrenciales que golpearon la región en plena reconstrucción. Para devolver cuanto antes el bullicio y las sonrisas a Noto, aceleraremos la rehabilitación de infraestructuras y avanzaremos en el apoyo a la vida de los damnificados, la recuperación de medios de subsistencia y la revitalización de industrias tradicionales.

8. Seguridad sanitaria

Proteger la vida y la salud de la población es una dimensión clave de la seguridad nacional.

Para superar el descenso poblacional y el envejecimiento, se requiere un debate nacional sobre la estructura de prestaciones y cargas del sistema de seguridad social. Crearemos una conferencia nacional multipartidaria con expertos para discutir una reforma integral de impuestos y seguridad social, incluyendo el diseño de un crédito fiscal reembolsable (con prestación). Invitamos a la oposición a participar y avanzar juntos.

Con base en acuerdos previos entre partidos, avanzaremos rápidamente en la revisión del copago de medicamentos —incluidos equivalentes a OTC—, la digitalización de centros médicos (incluidas historias clínicas electrónicas), y la consecución de una atención eficiente y de calidad mediante la salud basada en datos.

También es necesario reconfigurar el sistema sanitario ante el envejecimiento. Formularemos un nuevo plan regional de salud que no sólo abarque hospitalización, sino también consulta externa, atención domiciliaria y su articulación con cuidados de larga duración, y promoveremos las deliberaciones a nivel regional. Implementaremos medidas integrales para corregir la desigual distribución de médicos y avanzaremos en la adecuación de camas conforme al nuevo plan.

En el curso de estas reformas de la seguridad social, contendremos la carga de primas para la población activa. Aceleraríamos el debate en los temas que requieren respuesta inmediata.

Además, impulsaremos con firmeza la “prevención proactiva”, alargando la esperanza de vida saludable para que todos se mantengan activos y sean pilares del sistema social. En particular, aceleraremos la respuesta a problemas de salud derivados de diferencias de sexo. Tras años de trabajar por la salud de la mujer a lo largo de su vida, el año pasado se creó el “Centro Integral de Salud de la Mujer”. Bajo su liderazgo, expandiremos en todo el país la infraestructura de atención, investigación y formación de personal para enfermedades propias de la mujer.

9. Proteger las regiones y la vida cotidiana

(Estrategia de futuro regional)

“Al debatir sobre los asuntos, debemos iniciar la visión desde nuestra propia tierra y nuestra propia persona; sólo así será algo sólido”.

Tal como enseñó Yoshida Shōin, sabemos por experiencia que el vigor de las regiones es el vigor del Japón. Aprovecharemos el potencial de cada territorio y protegeremos la vida y la seguridad de sus habitantes.

Gracias a un apoyo estatal proactivo, la llegada de TSMC a Kumamoto y la implantación de Rapidus en Hokkaidō han inducido inversiones y ya muestran diversos efectos económicos. Expandamos estos casos a todo el país.

Apoyaremos a empresas medianas que expandan negocios más allá de su región y, combinando incentivos de inversión con obras de infraestructura, atraeremos inversión a gran escala a las provincias, formando clústeres industriales estratégicos por región dentro de la “Estrategia de Futuro Regional”.

Recuperaremos el dinamismo de áreas rurales y de montaña mediante creación de valor con tecnología y recursos locales, apoyo a la expansión externa de negocios, fomento de poblaciones vinculadas —incluida la residencia en dos regiones— y un sector primario rentable.

Haremos posible que jóvenes y mujeres sigan viviendo en las regiones. Para ello, además de educación de calidad, garantizaremos los servicios administrativos necesarios. Trabajaremos por un sistema tributario local con menos disparidades de base impositiva y con ingresos estables.

(Política de población y medidas sobre extranjeros)

Partimos del reconocimiento de que el mayor problema de Japón es el declive demográfico, y estableceremos una estructura para discutir medidas contra la disminución poblacional, incluidas las políticas de infancia y crianza.

Es un hecho que, dada la escasez de mano de obra por la caída de la población, hay sectores que necesitan trabajadores extranjeros, y el turismo receptivo también es importante.

Pero también es un hecho que ciertas conductas ilegales o apartadas de las normas por parte de una minoría de extranjeros generan entre la población sentimientos de inquietud e injusticia.

Trazaremos una línea clara frente a la xenofobia, pero responderemos con firmeza gubernamental a tales actos. Reforzaremos la función de mando del gobierno, exigiremos el cumplimiento de las normas existentes y estudiaremos el marco sobre cuestiones como la adquisición de tierras. Para ello, hemos nombrado a un nuevo ministro encargado.

(Garantía del orden público y la seguridad)

Frente a nuevas modalidades delictivas que abusan de Internet, responderemos con rigor, empezando por el endurecimiento de la regulación.

Implementaremos con firmeza las acciones del “Plan Integral 2.0 para proteger a la ciudadanía del fraude” y aceleraremos los estudios, incluido el marco legal, con el objetivo de erradicar los llamados “tokuryū” (bandas de fraude telefónico).

Endureceremos la regulación para prevenir el acecho que abuse de nuevas tecnologías y la violencia de pareja.

Además de reforzar la regulación, revisaremos los sistemas legales para adecuarlos a la época. Para prevenir la reincidencia, fortaleceremos la seguridad de los oficiales de libertad vigilada (hogo-shi) y adoptaremos medidas para hacer sostenible el sistema. Estudiaremos también la reforma del sistema de revisión de juicios penales firmes (revisión o “retrial”).

10. Diplomacia y seguridad

El orden internacional libre, abierto y estable al que estamos habituados se tambalea por cambios históricos en el equilibrio de poder y una competencia geopolítica intensificada.

En nuestro entorno, los movimientos militares de China, Corea del Norte y Rusia —todos países vecinos— son una seria preocupación.

En este contexto, recuperaremos una diplomacia japonesa que florezca en el centro del mundo.

La alianza Japón-Estados Unidos es el eje de nuestra diplomacia y seguridad. Colaboraremos estrechamente frente a los retos comunes y reforzaremos la capacidad disuasoria y de respuesta de la alianza. Yo misma me reuniré con el presidente Trump cuando visite Japón, para construir una relación de confianza entre líderes y elevar aún más las relaciones bilaterales.

Además, profundizaremos los marcos multilaterales de seguridad centrados en la alianza, como Japón-EE. UU.-Corea, Japón-EE. UU.-Filipinas y el Quad (Japón-EE. UU.-Australia-India).

Para la estancia fluida de las fuerzas estadounidenses en Japón, es indispensable la comprensión y cooperación del pueblo, incluidas las comunidades anfitrionas. Continuaremos reduciendo la carga de las bases, incluidas las de Okinawa. Buscaremos la pronta devolución total de Futenma y avanzaremos en las obras de reubicación a Henoko. Construiremos también una economía fuerte en Okinawa.

Promoveremos con fuerza la “región Indo-Pacífica libre y abierta” como pilar de la diplomacia, evolucionándola según los tiempos y, bajo esa visión, fortaleceremos la cooperación con países afines y con el Sur Global.

En el CPTPP, procuraremos ampliar los países miembros desde una perspectiva estratégica.

Con Corea del Sur, vecino importante, queremos reforzar la relación mediante el diálogo entre líderes.

Profundizaremos también los lazos con los países de la ASEAN.

China es un vecino importante para Japón, y es necesario construir una relación constructiva y estable. Al mismo tiempo, existen preocupaciones en materia de seguridad —incluida la seguridad económica— entre ambos países. Mantendremos diálogos francos al nivel de líderes y promoveremos de manera integral la “relación de beneficio mutuo de manera estratégica”.

No podemos tolerar el desarrollo nuclear y misilístico de Corea del Norte. Con las víctimas y sus familias envejeciendo, el problema de los secuestros es la cuestión más prioritaria de este Gabinete. Haremos todo lo necesario para lograr cuanto antes el retorno de todos los secuestrados.

Sobre la invasión rusa de Ucrania, no debemos permitir intentos de cambiar unilateralmente el statu quo por la fuerza. Aunque las relaciones Japón-Rusia atraviesan una situación difícil, la política del gobierno japonés es resolver la cuestión territorial y firmar un tratado de paz.

Desde la formulación en diciembre de 2022 de la Estrategia de Seguridad Nacional y los “tres documentos” relacionados, han surgido cambios en el entorno, como la visibilización de nuevas formas de combate. Japón debe avanzar de manera autónoma en un refuerzo radical de su defensa. Por ello, la meta de “un nivel del 2 % del PIB” establecida en la Estrategia de Seguridad Nacional será adelantada para adoptarse dentro del presente ejercicio fiscal, junto con el presupuesto suplementario. Iniciaremos además el proceso para revisar los “tres documentos” durante el próximo año.

Trabajaremos por fortalecer la base industrial y tecnológica de defensa —que constituye la defensa misma— y por mejorar el trato de los miembros de las Fuerzas de Autodefensa, núcleo de nuestra capacidad defensiva.

11. Reforma constitucional, Ley de la Casa Imperial y Centenario de la era Shōwa

Sobre la reforma constitucional, espero que, durante mi mandato, el Parlamento concrete una iniciativa de enmienda, acelerando un debate constructivo y multipartidario en el Comité de Examen Constitucional, y que se profundice la deliberación entre la ciudadanía.

Asimismo, confío en que avancen las discusiones entre los partidos sobre un modelo estable de sucesión al Trono y que ello conduzca a reformar la Ley de la Casa Imperial.

Este año marca los 100 años de Shōwa, y el próximo será el centenario de la era Shōwa. Shōwa fue una época de cambios sin precedentes: guerra, posguerra, reconstrucción y alto crecimiento. A través de ceremonias conmemorativas y medidas relacionadas, queremos hacer de esta ocasión un hito nacional para aprender de la sabiduría y el esfuerzo de nuestros predecesores, renovar nuestro juramento por la paz y contribuir a la estabilidad y prosperidad internacionales.

12. Cierre

Conforme a los principios expuestos, haremos sin falta un Japón más fuerte y próspero y volveremos a llevar a nuestro país a las más altas cumbres del mundo.

“Las decisiones no deben tomarse en soledad; es menester debatirlas colectivamente”.

Desde antiguo, nuestro país ha valorado la deliberación pública. La política no es imposición unilateral, sino una labor de dialogar juntos, sufrir juntos y decidir juntos. Yo, por el Estado y por el pueblo, me enfrentaré con sinceridad a todos los partidos y construiré el futuro.

Les invito a dar juntos un nuevo paso para Japón.

Muchas gracias por su atención.

