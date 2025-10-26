Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Efemérides

[kinenbi]   Kishimen no Hi

PorNoticiasNippon

Oct 26, 2025 #aniversario, #efemérides, #kishimen, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #きしめんの日, #今日は何の日, #記念日

Entre el miso y la historia: cómo Nagoya defiende su plato más llano y querido

 

📍Tōkyō | 26 de octubre

En el corazón de Nagoya, donde las estaciones marcan el pulso del apetito japonés, hoy se celebra el “Día del Kishimen” (きしめんの日), una fecha oficial reconocida por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos.

La efeméride fue propuesta por la Asociación Cooperativa de Fabricantes de Fideos de Aichi, con el objetivo de promover uno de los platos más emblemáticos de la prefectura: los fideos planos y sedosos conocidos como kishimen.

El día no fue elegido al azar: octubre, mes del apetito otoñal, y el número 26, leído fonéticamente como “tsuru” (por su textura “tsurutsuru”, es decir, suave y resbaladiza), forman una combinación perfecta que refleja la identidad del platillo.

Más allá de su sencillez, el kishimen simboliza la elegancia minimalista de la cocina de Nagoya: una sopa clara, un caldo de bonito o soya ligeramente dulce, y fideos anchos que atrapan los sabores del dashi.

Su suavidad es motivo de orgullo local, y en muchos restaurantes se sirven con toppings de cebolleta, kamaboko o una tempura crujiente encima, creando un contraste visual y de textura irresistible.

Aunque existen variantes en otras regiones —como el himokawa de Gunma o el shino-udon de Okayama—, el kishimen es inseparable de la identidad culinaria de Aichi, tanto como el miso rojo o las alitas de pollo tebasaki.

Hoy, numerosos locales en Nagoya ofrecen promociones y menús especiales para celebrar este plato que une tradición, calidez y sabor cotidiano.

 

 

©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Efemérides

[kinenbi] Purin no hi

Oct 25, 2025 NoticiasNippon
Efemérides

[kinenbi]   Māgarin no Hi

Oct 24, 2025 NoticiasNippon
Efemérides

 [kinenbi]   Kazoku Shashin no Hi

Oct 23, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Sismos

[jishin jōhō] Tochigi se estremece con intensidad 4

2025-10-26 NoticiasNippon No hay comentarios
Efemérides

[kinenbi]   Kishimen no Hi

2025-10-26 NoticiasNippon No hay comentarios
Gimnasia

[taisō] Sugihara campeona mundial

2025-10-26 NoticiasNippon No hay comentarios
Mundial Sub-17

[ritoru nadeshiko] candidata al titulo

2025-10-26 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.