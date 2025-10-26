[taisō] Sugihara campeona mundial

Japón celebra el regreso dorado de su ‘reina del tapiz’

📍Indonesia | 26 de octubre

Sugihara Aiko, la veterana gimnasta japonesa de 26 años, escribió una nueva página en la historia de la gimnasia artística al conquistar el oro en el ejercicio de suelo durante el 53.º Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, celebrado en Yakarta.

Con una brillante puntuación de 13.833, superó a las británicas Ruby Evans y Abigail Martin, quienes completaron el podio.

El triunfo marca un momento profundamente simbólico: tras su retiro en 2022, Sugihara volvió al escenario mundial no solo como competidora, sino como una atleta renacida que combina técnica, madurez y pasión.

“No imaginaba convertirme en campeona del mundo. Estoy sorprendida y feliz”, declaró con una sonrisa luminosa tras su impecable rutina.

Su regreso no fue inmediato. Durante su pausa, se desempeñó como entrenadora, jueza y reportera, e incluso fundó su propia empresa para promover la gimnasia en Japón, lo que consolidó su papel como figura inspiradora dentro y fuera del tapiz.

🇯🇵 Una historia de resiliencia y legado femenino

Esta victoria convierte a Sugihara en la segunda japonesa en ganar oro en suelo en la historia de los mundiales, siguiendo los pasos de Murakami Mai (campeona en 2017 y 2021).

Antes del oro, Sugihara ya había obtenido bronce en la barra de equilibrio con una puntuación de 14.166, demostrando consistencia y dominio técnico.

“Sentí tranquilidad al saber que ya tenía una medalla. Eso me permitió disfrutar cada segundo de mi rutina, y creo que esa alegría se reflejó en mi desempeño”, explicó la gimnasta, cuya elegancia se ha convertido en su sello distintivo.

🥈 Una jornada brillante para Japón

La jornada fue igualmente fructífera para el equipo japonés. Hashimoto Daiki, triple campeón olímpico, se quedó con la plata en barra horizontal con 14.733 puntos, mientras que el debutante Tsunogai Tomoharu logró la plata en barras paralelas con 14.500.

El estadounidense Brody Malone (14.933) y el chino Zou Jingyuan (15.300) se quedaron con los oros respectivos, consolidando un nivel técnico de altísima competencia.

Por su parte, Oka Shinnosuke, figura destacada en París 2024, finalizó séptimo en barras paralelas, cerrando una participación sin medallas pero prometedora para el futuro de Japón.

🌸 El significado de una campeona

Más allá de las cifras, el regreso de Aiko Sugihara simboliza la madurez del deporte femenino japonés, donde la experiencia y la reinvención personal conviven con la excelencia técnica. Desde su natal Osaka hasta el podio mundial, su travesía encarna la idea de que el retiro no es un final, sino un punto de inflexión.

Con lágrimas de alegría y los brazos formando su característico gesto de saludo, Sugihara se despidió del público entre aplausos y banderas japonesas ondeando. En su rostro se reflejaba algo más que victoria: la paz de quien se reconcilia con su pasión.

