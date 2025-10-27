[sōsharunettowāku] polémica lingüística en Yamanashi

Más que barro en los zapatos: el cartel del Fuji que limpia prejuicios y deja al descubierto diferencias culturales.

📍 Yamanashi, 27 de octubre

Una simple señal de advertencia a orillas del lago Kawaguchi, con vista al icónico Monte Fuji, se convirtió en el epicentro de una discusión sobre lenguaje, turismo y sensibilidad cultural.

En la imagen viralizada, un visitante posa indignado junto a un cartel multilingüe que pide:

“Por favor, limpie el barro de la suela de sus zapatos.”

El texto aparece en japonés, inglés y chino, pero este último —escrito con caracteres tradicionales— destaca por su tamaño mucho mayor que el resto.

El gesto, aparentemente inocuo, fue interpretado por algunos internautas como una forma de discriminación visual, al dar la impresión de que el mensaje iba dirigido de manera específica a los turistas chinos, numerosos en la zona.

🌏 Turismo masivo y tensiones culturales

En los últimos años, el área del Monte Fuji ha experimentado una afluencia sin precedentes de visitantes internacionales, especialmente de China y el Sudeste Asiático.

Las autoridades locales, preocupadas por la basura, el barro y la congestión de senderos, han instalado carteles multilingües con mensajes preventivos.

Sin embargo, las diferencias en el diseño —como el tamaño del texto o la elección del idioma principal— han generado malentendidos.

Lo que para los funcionarios es una estrategia de “eficacia comunicativa”, para algunos usuarios de redes sociales representa una señal de trato desigual.

⚖️ Marco legal: la igualdad lingüística y la prevención de discriminación

En Japón, no existe una ley específica de “igualdad lingüística”, pero los mensajes públicos están regulados por principios de respeto a la dignidad humana bajo la Ley Básica de Derechos Humanos (人権擁護法案) y por el Artículo 14 de la Constitución japonesa, que prohíbe cualquier discriminación “por raza, credo o condición social”.

Además, el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT) y la Agencia de Turismo de Japón (JTA) han emitido guías sobre “cartelería multilingüe inclusiva”, que recomiendan mantener proporciones equilibradas entre idiomas para evitar percepciones de sesgo o estigmatización hacia determinados grupos de visitantes.

Si bien colocar el texto chino en tamaño grande no constituye un delito, puede considerarse una mala práctica comunicacional que fomente estereotipos o tensiones diplomáticas, especialmente en un sitio tan simbólico como el Monte Fuji, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2013.

💬 Voces en redes y reacción local

El post original —acompañado del mensaje Monte Fuji, ¿discriminas a los chinos? (“富士山！你怎樣？歧視中國人！？) acumuló miles de comentarios.

Algunos usuarios defendieron la intención del cartel, señalando que los caracteres chinos más grandes buscan asegurar comprensión rápida por parte del mayor grupo de turistas extranjeros.

Otros, sin embargo, lo vieron como una señal de estigmatización cultural, reclamando mayor sensibilidad por parte de las autoridades.

En respuesta, varios municipios de Yamanashi revisan ahora el diseño de la señalética turística para unificar tipografía, tamaño y tono de los mensajes, en línea con la política de kyōsei shakai (共生社会, sociedad de convivencia mutua).

🧭 Conclusión

Lo que comenzó como una simple recomendación de limpieza se transformó en un espejo de los dilemas que enfrenta el turismo japonés en la era del multilingüismo.

El episodio del cartel del Monte Fuji revela la necesidad urgente de equilibrar eficiencia comunicativa, sensibilidad cultural y equidad simbólica en la señalética pública.

En un país que aspira a proyectar hospitalidad, incluso el tamaño de las letras puede decir más de lo que parece.

