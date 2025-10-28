[haneda kūkō]   orgullo de Tokio y del Japón

Del tatami a las terminales: la filosofía japonesa del orden conquista los cielos

📍Tōkyō | 28 de octubre

El ranking internacional elaborado por Skytrax 2025 volvió a colocar a Japón como referente mundial en higiene aeroportuaria: cuatro de los diez aeropuertos más limpios del planeta se encuentran en su territorio, reafirmando el estándar de omotenashi —la hospitalidad japonesa llevada al detalle.

Encabezando la lista se encuentra el Aeropuerto de Haneda (Tokio), descrito como un modelo de precisión y pulcritud, donde los pisos relucen como espejos y los sanitarios son auténticos espacios tecnológicos. A pesar de recibir más de 85 millones de pasajeros al año, mantiene un nivel de limpieza digno de un hotel cinco estrellas.

🇯🇵 Los representantes japoneses del top mundial

1. Haneda (Tokio) – Su gestión combina robótica, sensores de limpieza y supervisión humana constante.

5. Centrair (Nagoya) – Destaca por su tranquilidad, suelos impecables y prácticas sostenibles de reciclaje.

6. Narita (Tokio) – Aplica protocolos científicos de desinfección en zonas de alto tránsito internacional.

7. Kansai (Osaka) – Ubicado en una isla artificial, su infraestructura incorpora superficies antimicrobianas y equipos de mantenimiento de alta velocidad.

Estos resultados reflejan una filosofía nacional donde la limpieza no solo es estética, sino un reflejo de respeto social y armonía con el entorno.









✈️ Panorama global: Asia a la vanguardia

El resto del ranking muestra una clara tendencia: Asia domina el podio.

Incheon (Corea del Sur) y Changi (Singapur) completan el trío de honor, seguidos de Hamad (Doha), conocido por su elegancia impecable.

En el top 10 también figuran Hong Kong, Taiwán-Taoyuan y, como único representante europeo, el Aeropuerto de Zúrich (Suiza), símbolo de la precisión suiza aplicada a la limpieza.

💬 Reflexión

Más allá del brillo de los pisos, este ranking evidencia una competencia por ofrecer espacios higiénicos, sostenibles y humanamente agradables. Japón, con su equilibrio entre tradición y tecnología, sigue demostrando que la limpieza también es cultura.

©NoticiasNippon