[jitensha torakku] Sato bicampeona mundial

Rumbo a Los Ángeles 2028: Mina Sato pone el listón alto para el ciclismo japonés

📍Santiago de Chile | 30 de octubre

La ciclista japonesa Sato Mina (26 años) volvió a escribir su nombre en la historia del deporte al conseguir su segundo título consecutivo en la modalidad de keirin durante el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI 2025 celebrado en Santiago de Chile.

En una rueda de prensa, la atleta —miembro de la Japan Keirin Association— expresó su sorpresa y emoción:

“No pensé que pudiera lograrlo otra vez. Estoy muy feliz”, declaró con una sonrisa contenida pero emocionada.

Sato, quien en los Juegos Olímpicos de París 2024 terminó en los puestos 10.º (sprint) y 13.º (keirin), logró redimirse al conquistar el oro mundial el año pasado, y ahora consolida su dominio con una segunda victoria consecutiva, acompañada además de una medalla de plata en sprint, confirmando su progresión constante.

A pesar del éxito, la deportista mostró una actitud autocrítica y prudente respecto al futuro:

“Los países fuertes cambian completamente su nivel en los Juegos Olímpicos. Si me preguntan si puedo competir por una medalla, diría que todavía no. Pero ganar aquí me ha hecho estar más alerta; necesito ser mucho más fuerte.”

El camino hacia Los Ángeles 2028 se perfila así para Sato como una carrera de madurez, resistencia y perfeccionamiento técnico.

Su doble medalla en Santiago marca no solo un triunfo individual, sino también un impulso para el ciclismo japonés femenino, históricamente en busca de protagonismo global.

La medalla de plata fue para la británica Emma Finucane y la de bronce para la colombiana Stefany Cuadrado.

