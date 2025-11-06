[mayaku torihiki] Extranjera arrestada en Osaka

Japón endurece su vigilancia ante la nueva forma de cannabis líquido

📍Tōkyō | 6 de noviembre

La Policía de Osaka (大阪府警) detuvo a Fan Tzu-Ling (范祖霖), mujer de 30 años y nacionalidad taiwanesa, bajo sospecha de violar la Ley japonesa de Control de Estupefacientes (麻薬取締法), por importación con fines de lucrode aproximadamente 20 kilogramos de marihuana líquida desde Tailandia.

El hallazgo se produjo en el aeropuerto de Kansai, cuando un perro detector de narcóticos reaccionó ante una maleta con 37 envases —entre botellas de champú y frascos de alimentos— que contenían la sustancia. La droga, según las autoridades, provenía del aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok.

La detenida no ha declarado si reconoce o niega los cargos. La policía sospecha de una red de contrabando internacional con base en el Sudeste Asiático y Taiwán.

⚖️ Marco legal y contexto

Ley aplicable: 麻薬及び向精神薬取締法 (Ley de Control de Narcóticos y Sustancias Psicotrópicas).

Bajo esta norma, la importación, producción o venta con fines de lucro de narcóticos como la marihuana líquida puede conllevar pena de prisión de hasta cadena perpetua y multas superiores a los 10 millones de yenes .

Sustancia: la marihuana líquida (液状大麻) es un extracto concentrado de THC , empleado frecuentemente en cigarrillos electrónicos en el extranjero . En Japón su uso, posesión o importación están totalmente prohibidos , incluso en mínima cantidad.

Tendencia reciente: en 2025, las aduanas japonesas han intensificado la vigilancia sobre productos líquidos y electrónicos procedentes del Sudeste Asiático, especialmente Tailandia, donde el consumo de cannabis se despenalizó parcialmente en 2022. Japón mantiene una política de tolerancia cero, lo que ha generado un aumento de detenciones de viajeros que desconocen o subestiman la severidad de la ley nipona.

🧠 Análisis

El caso de Fan Tzu-Ling ilustra el choque de regulaciones entre países vecinos: mientras Tailandia y otros destinos del Sudeste Asiático flexibilizan el consumo de cannabis, Japón refuerza su marco punitivo. Las autoridades consideran la marihuana líquida una amenaza emergente, debido a su fácil camuflaje y alto valor en el mercado negro japonés.

El uso de perros detectores y escáneres químicos en aeropuertos como Kansai, Narita y Chubu se ha convertido en una herramienta crucial en la lucha contra el narcotráfico transnacional.

