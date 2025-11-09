[kinenbi] 119-Ban no hi

Japón marca el Día del 119: cada llamada, una vida en juego

📍Tōkyō | 9 de noviembre

Cada 9 de noviembre, Japón celebra el “119番の日” (Día del 119), una jornada dedicada a fortalecer la conciencia ciudadana sobre prevención de incendios y respuesta ante emergencias.

Instituida en 1987 por la entonces Agencia de Autonomía Local (actual Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, 総務省) y su Agencia de Bomberos (消防庁), la fecha conmemora los 40 años del sistema moderno de bomberos en el país.

🔥 El origen de un número vital

El 119 no fue siempre el número de emergencias.

En 1926, cuando Japón introdujo el servicio telefónico para reportar incendios, el número asignado era 112. Sin embargo, se descubrió que muchas personas se equivocaban al marcarlo en los antiguos teléfonos de disco negro.

Un año después, en 1927, se adoptó el 119, una secuencia que reduce errores y permite mayor calma al tener que girar el dial hasta el “9” antes de hablar con el operador. Además, su simplicidad ayudó a que niños y ancianos pudieran recordarlo fácilmente.

🚒 La importancia del 119 hoy

El 119 no solo activa las alarmas contra incendios, sino también los servicios de ambulancia y rescate.

Según estadísticas de la Agencia de Bomberos, se registran 8,65 millones de llamadas al año, lo que equivale a una llamada cada 3,6 segundos. En términos poblacionales, una de cada 15 personas en Japón ha realizado alguna vez una llamada al 119.

Cada llamada es atendida en las salas de comando de los cuarteles de bomberos locales, donde operadores capacitados coordinan la salida inmediata de unidades.

En emergencias donde cada segundo cuenta, la claridad y rapidez del reporte ciudadano puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

🚨 Conciencia nacional

El “119番の日” marca también el inicio de la Semana Nacional de Prevención de Incendios de Otoño (秋の全国火災予防運動).

Durante estos días, las autoridades realizan simulacros, charlas en escuelas, patrullas de prevención y demostraciones públicas con bomberos y ambulancias.

El mensaje principal es simple pero vital:

“Prevenir es salvar tiempo. Y en Japón, el tiempo se mide en segundos… en 119.”

⚖️ Marco institucional

Entidad promotora: 消防庁 (Agencia de Bomberos del Ministerio del Interior y Comunicaciones).

Año de creación: 1987 (Showa 62).

Base legal: Política de conmemoraciones nacionales orientada a la educación cívica y la reducción de riesgos.

Duración del evento: del 9 al 15 de noviembre, coincidiendo con la campaña nacional de prevención de incendios.

