[entame] «PokéPark Kantō” abrirá en 2026

De la Game Boy a la vida real: Kantō revive en un parque donde todo comenzó

📍Tōkyō | 11 de noviembre

El universo de Pokémon se prepara para dar el salto definitivo del videojuego a la vida real. Hoy martes, la compañía Pokémon Co. (con sede en Minato, Tokio) anunció oficialmente la apertura de su primer parque temático al aire libre permanente: PokéPark Kantō 「ポケパーク カントー」, previsto para el 5 de febrero de 2026 dentro de las instalaciones de Yomiuri Land, uno de los parques de atracciones más antiguos y queridos de la región de Tokio.

El proyecto, que lleva el nombre de la mítica región “Kantō” del primer juego de 1996, promete una experiencia inmersiva donde los visitantes podrán explorar un bosque, caminar por una ciudad Pokémon y encontrarse cara a cara con sus criaturas favoritas.

🌳 El “Pokémon Forest”: una expedición de 500 metros

El corazón del parque será el “Pokémon Forest”, un sendero natural de unos 500 metros que serpentea entre árboles reales, túneles y espacios donde los visitantes podrán “buscar y descubrir” Pokémon en su entorno natural.

Lejos de ser una atracción pasiva, el recorrido se plantea como una aventura sensorial e interactiva: los visitantes recorrerán la zona equipados con dispositivos de exploración (inspirados en la Pokédex) y se toparán con sorpresas visuales y sonoras que recrean el comportamiento de las criaturas.

“Queremos que cada paso se sienta como si estuvieras en un juego de Pokémon, pero respirando el aire real del bosque”, explicó uno de los diseñadores en el anuncio difundido por la empresa.

🏙️ “Kayatsuri Town”: la ciudad donde comienza la aventura

La segunda gran zona del parque, llamada Kayatsuri Town (カヤツリタウン), será el punto de encuentro para los visitantes. Allí se concentrarán tiendas, restaurantes temáticos, zonas fotográficas y dos atracciones exclusivas, además de escenarios donde los entrenadores podrán tomarse fotos con Pikachu, Eevee o Charizard.

Inspirada en los pueblos costeros y rurales de la región de Kantō, Kayatsuri Town busca reproducir la sensación de “pueblo inicial” de los juegos clásicos, con arquitectura de madera, faroles amarillos y letreros en japonés e inglés.

Una de las áreas más esperadas es el Pokémon Center del parque, donde se venderán productos exclusivos que solo podrán conseguirse en este recinto.

🎟️ Tres tipos de entradas: una experiencia a tu medida

Pokémon Co. ha diseñado una estructura de tres tipos de boletos, todos ellos con acceso a Yomiuri Land incluido:

🟢 Trainer’s Pass (desde ¥7,900 para adultos) Entrada general al parque

Acceso al Pokémon Forest

Incluye actividades básicas de exploración 🟡 Elite Trainer’s Pass (desde ¥14,000) Todos los beneficios del Trainer’s Pass

Acceso prioritario a atracciones

Sesiones fotográficas con personajes Pokémon

Souvenirs exclusivos 🔵 Town Pass (desde ¥4,700) Acceso únicamente a Kayatsuri Town

Ideal para quienes buscan una experiencia más breve o centrada en compras y gastronomía

Las solicitudes para los dos primeros tipos de pases abrirán el 21 de noviembre de 2025 mediante sorteo anticipado. La Town Pass se pondrá a la venta en una fecha posterior aún no definida.

🚉 Una nueva joya en la colina de Tama

Ubicado dentro de los terrenos de Yomiuri Land, en la frontera entre Tokio e Inagi, el parque contará con una extensión aproximada de 2.6 hectáreas.

La zona es conocida por su vegetación, colinas suaves y vistas panorámicas del área metropolitana, lo que convierte a PokéPark Kantō en una experiencia mitad naturaleza, mitad fantasía digital.

Desde la estación Keio Yomiuriland, los visitantes podrán llegar en teleférico o autobús, como en los parques clásicos, aunque la empresa recomienda planificar con antelación, ya que se espera una alta afluencia especialmente durante los primeros meses.

💬 Una estrategia de expansión global

Con este proyecto, Pokémon Co. amplía su presencia física más allá de tiendas y cafés temáticos.

PokéPark Kantō se convertirá en el primer parque permanente al aire libre de la franquicia, un paso significativo tras el éxito de eventos itinerantes como “Pokémon Wonder” (2021–2022) y colaboraciones con parques regionales.

Analistas del sector turístico estiman que la apertura podría atraer más de 3 millones de visitantes anuales, impulsando el turismo doméstico y reforzando la imagen de Tokio como destino de entretenimiento familiar.

“Es la evolución natural del fenómeno Pokémon: después del videojuego, el anime y las tiendas, llega el espacio donde el mundo Pokémon se siente tangible”, comentó el experto en cultura pop japonesa Kenji Matsuda.

☀️ Recomendaciones para visitantes

Planificar según el clima: gran parte del recorrido es al aire libre. La experiencia cambia radicalmente entre sol, lluvia o nieve.

Reservar con antelación: los sorteos de noviembre se prevén altamente competitivos.

Combinar con otras zonas de Yomiuri Land: las entradas incluyen su acceso, ideal para un día completo de diversión.

Evitar fines de semana iniciales: se espera una afluencia masiva durante el mes inaugural.

🌈 Un sueño que regresa a su origen

PokéPark Kantō no solo celebra tres décadas de historia; es también un homenaje al punto donde comenzó todo.

En 1996, los primeros juegos —Pokémon Rojo y Verde— nos invitaban a recorrer una región inspirada en el este de Japón. En 2026, ese mapa digital se convertirá en un lugar real que cualquiera podrá recorrer, cámara en mano y Poké Ball en el corazón.

