[gaikokujin] fraudes con metales preciosos

Red china de oro falso operó en Japón: 8 arrestados por esquema millonario y lavado vía criptomonedas

📍Tōkyō, 15 de noviembre

La Policía Metropolitana de Tokio destapó uno de los fraudes con metales preciosos más grandes de los últimos años.

Una organización integrada por ocho ciudadanos chinos habría comercializado lingotes de oro falsificados con sellos fraudulentos, logrando colocar en el mercado japonés mercancía por un valor estimado de 95 mil millones de yenes.

El presunto cabecilla, Yang Xiaodong (39), junto con otros siete cómplices, está acusado de vender 37 kilogramos de oro con estampado falso como si fueran lingotes legítimos, engañando a varias empresas de compra de metales y obteniendo de ellas unos 600 millones de yenes solo en uno de los episodios investigados.

🔍 Cómo operaba la red

Las autoridades señalan que la mayoría de los lingotes habían sido introducidos de contrabando a Japón. La banda los vendía aplicando el sistema de consumo tributario (消費税), aprovechando la diferencia de impuestos y las brechas en el control de importación, lo que les permitía obtener márgenes elevados.

Algunos de los lingotes vendidos resultaron ser objetos robados en casos de fraudes especiales (特殊詐欺), lo que amplió aún más las ramificaciones criminales del grupo.

💰 Rastro del dinero: conversión a criptomonedas

Parte de las ganancias fue convertida en criptomonedas, un indicio que la policía considera clave: el grupo habría buscado lavar los fondos usando activos digitales difíciles de rastrear.

La Policía Metropolitana investiga que la operación completa —a lo largo de varios años— habría movido hasta 95 mil millones de yenes, cifra que ubica al caso en el nivel de crimen financiero transnacional.

⚖️ Marco legal

Delitos implicados

Fraude (詐欺罪 ) – Art. 246 del Código Penal de Japón

→ Castiga el engaño destinado a obtener beneficios económicos mediante declaraciones falsas. Violación de la Ley de Aduanas (関税法違反)

→ Importación clandestina de mercancías, en este caso lingotes, evitando controles y tributos. Ley para la Penalización de Actividades Criminales Organizadas (組織犯罪処罰法)

→ Aplicable cuando existe estructura, coordinación y beneficio económico continuado. Ley de Prevención de Transferencias de Fondos Ilícitos (犯罪収益移転防止法)

→ Prohíbe la conversión o movimiento de activos destinados a ocultar su origen, incluyendo uso de criptomonedas.

Posibles penas

Fraude agravado: hasta 10 años de prisión.

Contrabando (aduanas): hasta 5 años de prisión o multas elevadas.

Lavado de activos (transferencias ilícitas): hasta 5 años de prisión y multas adicionales.

Si se confirma la estructura organizada, la pena puede aumentar bajo la ley de crimen organizado.