[Āruesuuirusu kansen-shō]   vacunación obligatoria

P rimera vez que una vacuna materna entra al sistema regular de salud nacional

📍Tōkyō | 19 de noviembre

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón ha dado un paso histórico en su política de inmunización. Las autoridades sanitarias confirmaron la decisión de iniciar la vacunación regular contra el virus sincitial respiratorio (RS) dirigida específicamente a mujeres embarazadas, con inicio previsto para abril del próximo año.

Se trata de una medida inédita en Japón: es la primera vez que una vacuna destinada a embarazadas se incluye en el programa nacional de vacunación obligatoria.

🦠 Un virus común, pero peligroso para los más pequeños

El RSV —un virus respiratorio que causa tos, mocos y malestar semejante a un resfriado— suele ser benigno en la mayoría de los adultos y niños. Sin embargo, en bebés de hasta 6 meses, la infección puede derivar en bronquiolitis severa, dificultad respiratoria o necesidad de hospitalización.

Los hospitales pediátricos japoneses han alertado repetidamente sobre los picos estacionales del virus y la presión asistencial que generan.

🤰 Protección desde el vientre: cómo funcionará la vacunación

La nueva estrategia del MHLW se basa en la evidencia científica de que los anticuerpos generados por la madre tras la vacunación se transfieren al bebé durante la gestación, proporcionando una barrera de protección crítica durante los primeros meses de vida, cuando el virus es más peligroso.

Detalles del programa:

Población objetivo: embarazadas entre 28 y 36 semanas de gestación

Inicio: abril de 2026

Costo: cubierto por fondos públicos

Objetivo: reducir hospitalizaciones y casos graves de RSV en recién nacidos

Estado administrativo: pendiente de aprobación final tras revisión en comités especializados

Con esta decisión, Japón se alinea con la tendencia internacional de reforzar la inmunización materna para proteger a los recién nacidos, una estrategia que ya se utiliza en otros países para enfermedades como la tosferina.

🏥 Un cambio de paradigma en salud maternal

El anuncio también marca un cambio de enfoque en la política de perinatología en Japón, enfrentado al reto dual de una tasa de natalidad en caída y una creciente necesidad de reforzar cuidados prenatales. Al integrar esta vacuna en el sistema regular, el gobierno apuesta por la prevención temprana y por reducir desigualdades en el acceso a la protección sanitaria.

La resolución final se tomará en las próximas sesiones del comité ministerial, pero la aprobación se considera prácticamente asegurada.

©2025 NoticiasNippon