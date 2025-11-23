[gan] Sobrevida del cáncer en Japón

Mejoras notables en algunos tumores, pero páncreas y vías biliares siguen con cifras críticas
📍Tōkyō | 23 de noviembre
El más reciente informe del grupo de investigación del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW) revela un panorama mixto para la lucha contra el cáncer en Japón.
Aunque la supervivencia a 5 años muestra avances significativos en múltiples tumores —incluidos el mieloma múltiple, el linfoma maligno y el cáncer de próstata—, otros como el cáncer de páncreas o los tumores de la vesícula biliar y los conductos biliares se mantienen obstinadamente letales, con mejoras mínimas pese a tres décadas de progreso médico.
El estudio analizó 2,547,000 casos diagnosticados entre 2012 y 2015 en 44 prefecturas, cuadruplicando los datos del informe previo y acercándose más que nunca a un reflejo real del país. La ampliación del muestreo permitió detectar diferencias regionales y dar mayor solidez estadística a los resultados.
🔹 Supervivencia general a 5 años (15 años o más)
- Estómago: 63.5%
- Hombres: 64.4% / Mujeres: 61.4%
- Colon y recto: 67.2%
- Hombres: 68.1% / Mujeres: 66.0%
- Pulmón: 35.5%
- Hombres: 30.2% / Mujeres: 46.8%
🔹 Cáncer infantil
Entre menores de 15 años las cifras son drásticamente mejores que en adultos:
- Tumores de células germinales: 94.5%
- Retinoblastoma: 94.6%
- Sistema nervioso central y médula espinal: 57.1% (una de las tasas más bajas)
🔹 Progresos y retrocesos en 30 años
Comparado con el periodo 1993–1996, se observa una mejora notable:
- Hombres:
- Mieloma múltiple, próstata y linfoma: +15.5 a +34.9 puntos
- Mujeres:
- Linfoma, mieloma múltiple, pulmón y leucemia: mejoras similares
Pero no todas las áreas avanzaron:
- Páncreas y vías biliares: sin mejoras significativas
- Cavidad oral y faringe (mujeres): incluso disminución
🔹 La frontera sigue siendo el tiempo
Los datos refuerzan una verdad sencilla: el diagnóstico temprano salva vidas.
- Supervivencia cuando el cáncer está localizado:
- Estómago 92.4%
- Colon 92.3%
- Pulmón 77.8%
- Mama femenina 98.4%
- Cuando hay metástasis a distancia:
- Estómago 6.3%
- Colon 16.8%
- Pulmón 8.2%
- Mama femenina 38.5%
- La brecha entre ambos escenarios es un abismo.
🔹 Regiones con supervivencia más baja
Los datos revelan variaciones significativas:
- Estómago: Aichi, Okinawa, Ibaraki, Gunma, Saitama (tendencias más bajas)
- Pulmón: Aomori, Fukushima, Okinawa, Hokkaidō
Incluso en cánceres con programas sólidos —como mama y cuello uterino— la variación es mínima: prueba de que la cobertura de exámenes y terapias estandarizadas funciona.
🔹 Un cierre y un inicio
Este será el último informe elaborado por el equipo investigador.
Desde la cohorte de 2016, los datos pasarán a ser gestionados y publicados directamente a través del sistema “全国がん登録” (Registro Nacional del Cáncer), que cubrirá el 100% del país.
Los investigadores insisten en el mensaje final:
“Las diferencias entre prefecturas son claras. Que estos datos sirvan para mejorar detección, acceso y capacidad médica a nivel local.”
