Cáncer

[gan] Sobrevida del cáncer en Japón

Nov 23, 2025 #cáncer, #gan, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #がん

Mejoras  notables en algunos tumores, pero páncreas y vías biliares siguen con cifras críticas

 

📍Tōkyō | 23 de noviembre

El más reciente informe del grupo de investigación del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW) revela un panorama mixto para la lucha contra el cáncer en Japón.

Aunque la supervivencia a 5 años muestra avances significativos en múltiples tumores —incluidos el mieloma múltiple, el linfoma maligno y el cáncer de próstata—, otros como el cáncer de páncreas o los tumores de la vesícula biliar y los conductos biliares se mantienen obstinadamente letales, con mejoras mínimas pese a tres décadas de progreso médico.

El estudio analizó 2,547,000 casos diagnosticados entre 2012 y 2015 en 44 prefecturas, cuadruplicando los datos del informe previo y acercándose más que nunca a un reflejo real del país. La ampliación del muestreo permitió detectar diferencias regionales y dar mayor solidez estadística a los resultados.

 

 

🔹 Supervivencia general a 5 años (15 años o más)

  • Estómago: 63.5%
    • Hombres: 64.4% / Mujeres: 61.4%
  • Colon y recto: 67.2%
    • Hombres: 68.1% / Mujeres: 66.0%
  • Pulmón: 35.5%
    • Hombres: 30.2% / Mujeres: 46.8%

 

🔹 Cáncer infantil

Entre menores de 15 años las cifras son drásticamente mejores que en adultos:

  • Tumores de células germinales: 94.5%
  • Retinoblastoma: 94.6%
  • Sistema nervioso central y médula espinal: 57.1% (una de las tasas más bajas)

 

🔹 Progresos y retrocesos en 30 años

Comparado con el periodo 1993–1996, se observa una mejora notable:

  • Hombres:
    • Mieloma múltiple, próstata y linfoma: +15.5 a +34.9 puntos
  • Mujeres:
    • Linfoma, mieloma múltiple, pulmón y leucemia: mejoras similares

Pero no todas las áreas avanzaron:

  • Páncreas y vías biliares: sin mejoras significativas
  • Cavidad oral y faringe (mujeres): incluso disminución

 

🔹 La frontera sigue siendo el tiempo

Los datos refuerzan una verdad sencilla: el diagnóstico temprano salva vidas.

  • Supervivencia cuando el cáncer está localizado:
    • Estómago 92.4%
    • Colon 92.3%
    • Pulmón 77.8%
    • Mama femenina 98.4%
  • Cuando hay metástasis a distancia:
    • Estómago 6.3%
    • Colon 16.8%
    • Pulmón 8.2%
    • Mama femenina 38.5%
  • La brecha entre ambos escenarios es un abismo.

 

🔹 Regiones con supervivencia más baja

Los datos revelan variaciones significativas:

  • Estómago: Aichi, Okinawa, Ibaraki, Gunma, Saitama (tendencias más bajas)
  • Pulmón: Aomori, Fukushima, Okinawa, Hokkaidō
    Incluso en cánceres con programas sólidos —como mama y cuello uterino— la variación es mínima: prueba de que la cobertura de exámenes y terapias estandarizadas funciona.

 

🔹 Un cierre y un inicio

Este será el último informe elaborado por el equipo investigador.

Desde la cohorte de 2016, los datos pasarán a ser gestionados y publicados directamente a través del sistema “全国がん登録” (Registro Nacional del Cáncer), que cubrirá el 100% del país.

Los investigadores insisten en el mensaje final:

“Las diferencias entre prefecturas son claras. Que estos datos sirvan para mejorar detección, acceso y capacidad médica a nivel local.”

 

