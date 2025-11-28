[sumō] Aonishiki promovido a ozeki

Récord de la era Shōwa roto: una carrera contra el tiempo

📍Tōkyō | 28 de noviembre

El mundo del sumo vivió una jornada histórica. En una reunión extraordinaria, la Asociación Japonesa de Sumo aprobó oficialmente el ascenso de Aonishiki (安青錦) al rango de ōzeki, el segundo más alto de la jerarquía.

La decisión no fue una sorpresa, pero sí un hito estadístico: Aonishiki logra su promoción a la velocidad más rápida registrada desde la era Shōwa (1958) si se excluyen los casos de tsukedashi (accesos especiales por trayectoria amateur). Es decir, nadie había subido tan rápido al rango por la vía ordinaria en más de seis décadas.

Un ascenso contra el reloj

Desde su irrupción en las divisiones superiores, Aonishiki encadenó torneos con marca de campeón y una consistencia que convenció a jueces y exluchadores: sumo agresivo, control del centro del dohyo y una lectura táctica fuera de lo común para su edad deportiva. La estadística fue clara: victorias de élite en tiempo récord.

“Lo que vemos hoy es un fenómeno generacional”, resumió un veterano oyakata (maestro) tras la votación. “No solo gana; entiende el combate y lo ejecuta con una madurez impropia de alguien que llegó ayer”.

La ceremonia que sella la historia

El anuncio llegó tras la reunión extraordinaria del consejo, donde la unanimidad selló el dictamen.

Aonishiki, con gesto contenido, prometió disciplina y resultados: “Honraré este rango con trabajo diario y respeto al sumo”, dijo en su breve declaración.

Ahora, Japón espera su debut como ōzeki con la exigencia que conlleva el rango: regularidad, responsabilidad institucional y liderazgo dentro y fuera del dohyo.

La comparación es inevitable: pocos, muy pocos, han llegado tan lejos tan pronto.



