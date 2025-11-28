[sōsharunettowāku]   Una imagen, dos verdades

Del rótulo al incendio digital: cómo un cartel puede convertir un local en un ‘caso internacional’

📍Tōkyō | 28 de noviembre

En Japón, donde la convivencia entre culturas avanza más rápido que las políticas públicas, un nuevo caso reavivó un viejo debate: ¿dónde termina la gestión de clientes problemáticos y dónde empieza la discriminación racial y nacional?

La escena, captada en un video que corre como gasolina encendida por TikTok, muestra a un hombre siendo detenido en la puerta de un restaurante. La mano del encargado se eleva en señal de “alto”, seguida de una frase que congela el ambiente:

“Chinese are not allowed inside / 中国人禁止入内”.

Para muchos, es un acto directo de racismo; para otros, una reacción torpe al cúmulo de problemas que los pequeños comercios llevan años arrastrando.

🧩 Un caso que no empieza —ni termina— en un cartel

El episodio en Karuizawa, donde un establecimiento colocó una pizarra blanca con “No entry for foreigners”, también generó tormenta.

Un visitante taiwanés se sintió herido.

Un periodista japonés lo calificó de “vergonzoso”.

Y un abogado replicó:

“Elegir clientes no es discriminación; es protegerse de problemas”.

Estas posturas polarizadas encendieron la discusión.

Pero detrás del ruido, los comerciantes cuentan otra historia:

turistas que entran, no compran y se quedan una hora,

gente que toma fotos sin permiso,

grupos que hablan muy fuerte,

visitantes que ignoran instrucciones debido a la barrera lingüística,

basura abandonada,

y, sobre todo, un turismo que creció más rápido que la capacidad local para gestionarlo.

La pandemia y el posterior boom del “revenge travel” dejaron al descubierto la fragilidad de los comercios pequeños. Muchos no tienen personal bilingüe, ni sistemas de reservas, ni espacio para grandes grupos. Y menos aún tolerancia emocional para fricciones diarias.

🚫 Cuando el cansancio se convierte en un error fatal

Los negocios podrían haber puesto reglas claras basadas en conducta, no en nacionalidad:

“No se permite permanecer sin ordenar”

“Prohibido grabar”

“Conversaciones en volumen moderado”

“Por favor, seguir las instrucciones del personal”

Pero el momento en que se reemplaza la norma de comportamiento por una exclusión por pasaporte, se cruza una línea roja.

Y esa línea es legal, ética y social.

Un restaurante chino fue aún más lejos al pegar un papel que decía “中国人禁止”.

Cuando un visitante lo enfrentó en mandarín, el dueño —visiblemente alterado— respondió:

“Chinese people make me sick”

y

“Shut up”.

El visitante grabó todo. La policía no actuó porque es “un asunto civil”.

Y el video, por supuesto, estalló.

VIDEO

⚖️ Marco legal

Aunque Japón no tiene una ley antidiscriminación tan robusta como la UE o EE.UU, sí existen marcos claros:

1. Artículo 14 de la Constitución japonesa

Prohíbe la discriminación por raza, credo, sexo, condición social u origen.

2. Ley de Derechos Humanos (法務省 人権擁護局)

El Ministerio de Justicia establece explícitamente que:

Rechazar clientes por nacionalidad es discriminación injusta.

3. Ordenanzas locales

Algunas ciudades (Kawasaki, Sapporo, Osaka) ya penalizan actos de exclusión racial con multas.

4. Normas administrativas para el turismo

La Agencia de Turismo pide a comercios “establecer reglas basadas en comportamiento, no en nacionalidad”.

Por lo tanto, “Foreigner not allowed” viola las directrices nacionales y, en algunos municipios, incluso podría recibir sanción administrativa.

🌐 Efecto redes sociales

En el mundo actual, cualquier teléfono es un medio de comunicación global.

Un joven que entra con una cámara y grita “You are breaking the law!” tiene, automáticamente, más poder que un propietario de 70 años que no habla inglés y nunca usó TikTok.

En segundos, el local deja de ser “ese restaurante del barrio” para convertirse en:

“racist Japanese restaurant” en medios extranjeros.

Y así, un conflicto individual se amplifica hasta convertirse en una etiqueta que cae sobre un país entero.

🧭 ¿Debemos defender al comerciante? ¿O al visitante?

La respuesta madura es: a ninguno, si los extremos justifican el mal actuar.

Porque…

Decir “los chinos son asquerosos” es absolutamente inaceptable.

Pero prender la cámara como arma moral también es gasolina sobre el fuego.

Llamar “país racista” a Japón por un caso también es una simplificación peligrosa.

Y cargar a un pequeño comerciante con la tarea de gestionar el choque cultural sin apoyo del Estado es injusto.

El problema real está en medio:

una sociedad que no ha creado aún reglas claras para un turismo que se volvió gigantesco de repente.

🧩 ¿Cuál es la salida?

✔ Reglas por conducta, aplicadas a todos — japoneses incluidos.

✔ Manuales municipales de “manejo de turistas”.

✔ Ayuda lingüística básica para comerciantes.

✔ Señalética amable y universal.

✔ Y, sobre todo, menos prisa por grabar y más capacidad de preguntar y respirar.

Porque detrás del cartel escrito con rotulador, lo que hay es un grito de auxilio, no una política de Estado.

Y detrás de la indignación desde el teléfono, hay una impotencia legítima, pero que necesita lucidez, no fuego.

©NoticiasNippon