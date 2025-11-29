[kinenbi] Ī niku no hi

“El día en que Japón le rinde culto a la carne perfecta”

📍Tōkyō | 29 de noviembre

En Japón, el calendario también celebra el sabor. Cada 29 de noviembre, el país conmemora “いい肉の日” (Ii Niku no Hi), una fecha que no nació del azar sino de un juego de palabras tan japonés como delicioso: ii (11) niku (29) — “buena carne”.

La efeméride fue instituida en la prefectura de Miyazaki por el “Consejo de Carnes de Miyazaki ”, una organización creada para custodiar la excelencia de una joya gastronómica nacional: el célebre Miyazaki beef.

El reconocimiento oficial llegó cuando la Asociación Japonesa de Aniversarios registró la fecha como aniversario nacional. No era solo marketing: era cultura alimentaria en voz alta.

👑 ¿Qué hace “buena” a esta carne?

“Miyazaki beef” no es cualquier wagyū. Para ostentar ese nombre, la carne debe aprobar un escrutinio riguroso de la Japan Meat Grading Association y alcanzar grado 4 o superior en calidad.

Además, solo cuentan los bovinos criados y engordados dentro de Miyazaki Prefecture, una región cuyo clima y tradición dan como resultado un marmoleo legendario y una textura que se deshace en la boca.

🎁 Un premio que pesa… ¡en sabor!

El consejo no se queda en el discurso. Desde hace años, entrega una res completa de Miyazaki al campeón del torneo de sumō y desde 2002, suma una tonelada de frutas y verduras a los ganadores como vitrina de orgullo agrícola.

También hay donaciones a equipos de béisbol y fútbol y ferias en restaurantes designados.

El mensaje es claro: Miyazaki exporta excelencia.

🥓 Una nación con más de un “día de carne”

Además del 29/11, Japón celebra el 2/9 y cada día 29 del mes como “Día de la Carne”, impulsado por el National Meat Consumers Countermeasure Council of Japan junto a entidades locales. Tradición, calendario y paladar caminan de la mano.

