Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Efemérides

[kinenbi] Mikan no hi

PorNoticiasNippon

Dic 3, 2025 #aniversario, #Día del Mikan, #efemérides, #Mikan no Hi, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #みかんの日, #今日は何の日, #記念日

El pequeño cítrico que une generaciones: Japón honra su día

📍Tōkyō | 3 de diciembre

Cada 3 de diciembre, Japón celebra silenciosamente uno de sus tesoros invernales más queridos: el   Mikan no Hi (みかんの日, Día del Mikan), una efeméride oficialmente establecida por el Zenkoku Kajitsu Seisan Shukka Anteikyōgikai (Consejo Nacional para la Estabilidad de Producción y Distribución de Frutas) y el Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca (MAFF).

La fecha nace de un juego típico japonés: “ii (11) mi(3)kan”, y también del sonido antiguo “mikka → mikan”, dándole sentido tanto fonético como cultural.

 

🍊 Un símbolo del invierno japonés

Durante diciembre, millones de hogares japoneses colocan un bol con mikans sobre la mesa del kotatsu, escena que simboliza calidez doméstica, descanso y comunidad.

El mikan (蜜柑) —cuyo nombre significa literalmente “cítrico dulce”— es mucho más que una fruta: es parte de la identidad estacional del país.

El mikan más común, el  Unshū mikan (ウンシュウミカン, 温州蜜柑), es el típico “winter mikan” suave, dulce y fácil de pelar.

Aunque su nombre hace referencia a la antigua región china de Wenzhou, su origen real es japonés, concretamente la isla de Nagashima, Kagoshima, históricamente parte del territorio de Satsuma.

 

🌏 Del Satsuma a Occidente: la fruta que cruzó los mares

En Europa y América, el mikan es conocido como “Satsuma” —un homenaje directo al Satsuma (藩), cuyo dominio envió en el siglo XIX plantones de mikan a Inglaterra como gesto diplomático.

Hoy, “Satsuma” es un nombre común en mercados angloparlantes para mandarinas sin semillas.

 

 

©2025 NoticiasNippon

 

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Efemérides

 [kinenbi] Dētsu no hi

Dic 2, 2025 NoticiasNippon
Efemérides

 [kinenbi] eiga no hi

Dic 1, 2025 NoticiasNippon
Efemérides

[kinenbi] Ī satō no hi

Nov 30, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Efemérides

[kinenbi] Mikan no hi

2025-12-03 NoticiasNippon No hay comentarios
Chinos

[bōryoku kōi-tō shobatsu-hō ihan] Del castillo al caos

2025-12-02 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

[tenki yohō] Una nación, tres estaciones

2025-12-02 NoticiasNippon No hay comentarios
Incendio

[ōkibo kasai] Sashihara inspira esperanza en Ōita

2025-12-02 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.