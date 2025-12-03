[kinenbi] Mikan no hi

El pequeño cítrico que une generaciones: Japón honra su día

📍Tōkyō | 3 de diciembre

Cada 3 de diciembre, Japón celebra silenciosamente uno de sus tesoros invernales más queridos: el Mikan no Hi (みかんの日, Día del Mikan), una efeméride oficialmente establecida por el Zenkoku Kajitsu Seisan Shukka Anteikyōgikai (Consejo Nacional para la Estabilidad de Producción y Distribución de Frutas) y el Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca (MAFF).

La fecha nace de un juego típico japonés: “ii (11) mi(3)kan”, y también del sonido antiguo “mikka → mikan”, dándole sentido tanto fonético como cultural.

🍊 Un símbolo del invierno japonés

Durante diciembre, millones de hogares japoneses colocan un bol con mikans sobre la mesa del kotatsu, escena que simboliza calidez doméstica, descanso y comunidad.

El mikan (蜜柑) —cuyo nombre significa literalmente “cítrico dulce”— es mucho más que una fruta: es parte de la identidad estacional del país.

El mikan más común, el Unshū mikan (ウンシュウミカン, 温州蜜柑), es el típico “winter mikan” suave, dulce y fácil de pelar.

Aunque su nombre hace referencia a la antigua región china de Wenzhou, su origen real es japonés, concretamente la isla de Nagashima, Kagoshima, históricamente parte del territorio de Satsuma.

🌏 Del Satsuma a Occidente: la fruta que cruzó los mares

En Europa y América, el mikan es conocido como “Satsuma” —un homenaje directo al Satsuma (藩), cuyo dominio envió en el siglo XIX plantones de mikan a Inglaterra como gesto diplomático.

Hoy, “Satsuma” es un nombre común en mercados angloparlantes para mandarinas sin semillas.

