Justin Bieber y el “pecado” de comer en Japón

📍Tōkyō | 3 de diciembre

La mañana parecía una más en el histórico barrio de Tsukiji, donde el aroma de pescado fresco se mezcla con el vapor de los puestos callejeros y el murmullo de turistas tempraneros.

Pero el pasado martes, entre pulpos a la parrilla y brochetas de atún, una figura rompió la rutina: el cantante canadiense Justin Bieber junto a su esposa Hailey caminaban sin escoltas visibles, vestidos de manera informal, degustando mariscos de los puestos callejeros como cualquier visitante más.

Vecinos y comerciantes lo observaron con sorpresa, algunos sacando discretamente sus teléfonos, otros simplemente sonriendo ante la escena improbable: una superestrella global convertida en turista anónimo por unas horas en los estrechos pasillos de Tsukiji.

Sin embargo, la escena que en Japón resulta bastante cotidiana —comer mientras se camina cerca de mercados locales— se volvió objeto de debate en redes sociales internacionales. Usuarios, principalmente fuera de Japón, lo acusaron de “falta de educación” o “irrespeto a las normas”, sin comprender que el contexto cultural japonés no es uniforme.

Porque aunque en zonas residenciales o en el transporte público japonés comer en la calle suele considerarse de mal gusto, en áreas como Tsukiji, con tradición de consumo inmediato en puestos, la práctica está socialmente normalizada. Especialmente cuando los propios comerciantes entregan la comida expresamente para ser consumida en el acto.

Para los locales, la imagen no fue escandalosa. Al contrario: muchos lo interpretaron como un gesto de respeto cultural —probar la comida local donde nace, sin filtros, sin lujos— una forma silenciosa de integrarse.

⚖️ Marco legal japonés: ¿comer en la calle es ilegal?

🔹 No existe en Japón una ley nacional que prohíba comer en la vía pública.

🔹 Tampoco es una infracción penal.

Lo que aplica en estos casos es:

📜 Regulación municipal y normas de convivencia

En barrios específicos, algunas prefecturas o municipios emiten ordenanzas administrativas (条例, jōrei) que pueden:

Prohibir comer en determinadas zonas (eventos, templos, estaciones).

Restringir basura, ruido o aglomeraciones.

Multar solo si hay conducta problemática asociada (ensuciar, obstruir, molestar).

En el caso del área de Tsukiji, no existe una prohibición general contra comer mientras se camina, sobre todo en las zonas turísticas donde los puestos venden productos “para llevar”.

🚨 ¿Cuándo podría haber problema legal?

Solo si la conducta:

✅ bloquea la vía pública

✅ genera basura en el suelo

✅ provoca altercados

✅ desobedece señales explícitas del lugar

✅ viola normas sanitarias de eventos especiales

Si no ocurre nada de eso, no hay infracción legal.

📢 En síntesis

👉 Justin Bieber no violó ninguna ley japonesa.

👉 El episodio es una controversia cultural, no jurídica.

👉 En Japón, comer en ciertos espacios públicos es una cuestión de etiqueta, no de delito.

Anexo

¿Cuál es la razón de la visita de Justin Bieber a Japón?

No vino de vacaciones sino a conquistar Tokio y estará presente en el pop-up oficial de su marca SKYLRK en Tokio.

Sí, él mismo.

La pop-up (tienda efímera) abrirá sus puertas en Jingumae, en pleno corazón de Shibuya, del 4 al 7 de diciembre, convirtiendo la capital japonesa en una auténtica pasarela mundial.

Su marca, SKYLRK, es más que ropa: es un manifiesto estético. Sneaker culture, futurismo urbano, moda emocional. Una extensión directa de su mente creativa… y ahora, materializada en la capital nipona.

El pop-up de SKYLRK no es solo una tienda.

Es un fenómeno urbano.

Shibuya se prepara para filas interminables, prendas exclusivas y una fiebre fashion que ya se respira en el aire. Porque esto no es una apertura de marca…

Es la visita de un icono.



