[takaichi seiken] morosos perderán residencia

Japón endurece requisitos de residencia permanente: foco en impagos de seguro y temor a tensiones sociales

📍Tōkyō | 4 de diciembre

Bajo el liderazgo de la primera ministra Takaichi Sanae, el gobierno japonés acelera una de las reformas más sensibles en materia migratoria de los últimos años: endurecer los requisitos para la obtención y renovación del estatus de “residente permanente” (Gaikokujin no eijūken, 外国人の永住権) y revisar estrictamente el uso de otros visados profesionales, como “Tecnología, Humanidades y Servicios Internacionales” (技人国).

El cambio apunta directamente a un aspecto ampliamente discutido en la opinión pública: el impago de cuotas de seguros sociales y de salud por parte de algunos residentes extranjeros.

Según el gobierno, la brecha entre la tasa de pago del Seguro Nacional de Salud (kokumin kenko hoken) —93% en promedio nacional— y la de la población extranjera —apenas 63%— está generando una sensación de inequidad entre los contribuyentes japoneses. “Se están produciendo situaciones que generan inquietud y percepción de injusticia”, ha señalado la mandataria.

La intención oficial es clara:

👉 Si hay impagos significativos de seguro o impuestos, la renovación o el cambio de estatus migratorio podría ser denegado.

Este criterio será incorporado en la nueva política básica de inmigración que el gobierno presentará en enero de 2026.

🔍 Un contexto demográfico que presiona el debate

Japón vive su década más complicada en términos de población. Con una caída drástica de nacimientos y un envejecimiento acelerado, la proporción de extranjeros ha subido a 3% del total nacional.

Expertos y miembros de la coalición gobernante proyectan que esta cifra podría llegar a 10% en las próximas décadas, lo que —argumentan— podría generar fricciones si no se fortalece la gestión migratoria.

En la actualidad, el 23,6% de todos los extranjeros en Japón posee el estatus de “residente permanente”, la categoría más estable y la que otorga libertad plena para cambiar de empleo. Y es precisamente esta categoría la que quedará bajo el microscopio.

Uno de los cambios más fuertes será la eliminación del criterio de “flexibilización” que permitía considerar como “estancia máxima” una residencia de 3 años, aun cuando la ley exige 5.

Con el nuevo enfoque, solo quienes tengan efectivamente 5 años continuos podrían solicitar la residencia permanente.

⚠️ El auge de un visado y los abusos detectados

El segundo foco de la reforma es el visado de “Tecnología / Humanidades / Servicios Internacionales” (技人国”) que ha crecido 1,6 veces en cinco años.

Su objetivo original es atraer a profesionales: ingenieros, intérpretes, personal de ventas, especialistas legales, etc.

Pero la policía y la Agencia de Inmigración han detectado un aumento en los abusos, especialmente empresas que contratan bajo este visado para luego asignar al trabajador a tareas simples no permitidas, como procesamiento de verduras o trabajo manual en fábricas.

En noviembre, la policía arrestó a operadores que utilizaban este visado para emplear a trabajadores indios en labores no autorizadas.

Al interior del Partido Liberal Democrático (PLD), algunos legisladores piden incluso establecer un tope numérico al ingreso anual de titulares de dicho visado.

🧩 Mynaportal y vigilancia de pagos: un nuevo engranaje digital

A partir del año fiscal 2029, el gobierno planea utilizar plenamente la infraestructura del número MyNumber para compartir datos de pagos de impuestos y seguros entre municipios, ministerios y la Agencia de Inmigración.

Esto permitirá saber con precisión y en tiempo real si un extranjero tiene cuotas pendientes.

Sobre esa base, se podrá decidir negar la renovación o el cambio de estatus de quienes acumulen impagos “significativos”.

Fuentes gubernamentales señalan que esta coordinación digital será clave para “restaurar la confianza pública” en el sistema.

⚖️ Marco legal

🔹 Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (入管法)

Base legal para otorgar, renovar o revocar estatus migratorios. La reforma en discusión modifica criterios administrativos, no la ley en sí, aunque podrían venir ajustes adicionales.

🔹 Requisitos para residencia permanente (永住許可)

Actualmente incluyen:

Buena conducta

Estabilidad económica

Contribución fiscal y social (pago de impuestos y seguros)

El “máximo periodo de estancia”: actualmente 5 años

La reforma eliminaría la interpretación flexible que permitía considerar “máxima” una residencia de 3 años.

🔹 Sistema MyNumber

Modificado para permitir que datos de seguros e impuestos sean cruzados con la Agencia de Inmigración.

Su uso se ampliará a fiscalización migratoria a partir de 2029.

🔹 Régimen sancionatorio

Negación de renovación de estatus

Negación de cambio de estatus

Posible revocación del estatus en casos extremos y reiterados (según el artículo 22-4 del入管法).

